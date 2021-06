Santo Stefano Belbo, 80enne colpito da malore muore nella sua abitazione

Si sono rivelati purtroppo inutili i soccorsi prestati poco dopo le 9 di questa mattina (venerdì 4 giugno) a un uomo classe 1941, residente in un alloggio al civico 147 di corso Piave a Santo Stefano Belbo, sulla via che porta verso Cossano Belbo.



Colto da un malore mentre era all’interno della sua abitazione, l’anziano ha fatto in tempo a dare l’allarme. Immediato l’intervento da parte di una squadra di soccorritori dell’Associazione Volontari Ambulanze Vallebelbo che, dopo aver anche chiesto il supporto dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento Volontari, sono riusciti ad accedere al locale chiuso dall’interno grazie all’arrivo sul posto di un parente in possesso delle chiavi.



Il pensionato è stato così raggiunto e soccorso, ma nonostante le lunghe manovre tentate per rianimarlo per lui non c’è più stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento dell'elisoccorso fatto intanto arrivare da Cuneo. Al medico del servizio di emergenza non è rimasto che constatarne il decesso.