Trasloco perfetto: esiste e ti spieghiamo come

In molti pensano che il trasloco perfetto non possa esistere. Anzi, per tantissimi questa parola è una vera e propria sciagura. Ma è così?

Assolutamente no, perché è sufficiente organizzarsi al meglio per non vivere un’esperienza traumatica.

Chi è alla ricerca di consigli su come organizzare un trasloco è nel posto giusto. Del resto molto spesso un trasloco porta con sé delle belle novità ed è importante non trasformare il momento in un vero e proprio incubo.

Il trasloco perfetto? I nostri consigli per trasformare un sogno in realtà

Il primo consiglio da tenere sempre a mente quando si cerca di organizzare un trasloco è quello di scegliere un’impresa seria ed efficiente come, ad esempio, https://www.3ctraslochi.it che da anni opera nel settore.

Si tratta di un dettaglio che non andrebbe mai trascurato. Non tutti i traslochi sono uguali. C’è chi ha bisogno di un servizio disponibile in pochissimo tempo, chi ha bisogno di organizzare il tutto in più giorni, chi deve traslocare nella propria provincia e chi, addirittura, spostarsi in un’altra nazione.

Avere una ditta di traslochi di riferimento è fondamentale perché permette di avere un servizio impeccabile e su misura per le proprie esigenze. Rivolgersi a un’impresa serie ed efficiente permette di non avere sorprese o contrattempi, ma anche di ottenere dei preziosi consigli per il trasloco perfetto.

Il secondo consiglio per un trasloco senza stress è quello di effettuare una prima scrematura. Quando si deve fare un trasloco è utile pensare a ciò che si desidera portare con sé. Si tratta di una selezione che non solo velocizza il trasloco, ma permette anche di fare un po’ di ordine tra ciò che si ha.

Scegliere soprammobili, mobili, elettrodomestici ma anche vestiti, accessori, libri è utile e anche liberatorio se lo si desidera. Consentirà di portare con sé nella nuova casa solo il necessario e ciò di cui non si vuole fare a meno.

Una volta selezionato il tutto sarà il momento di passare al momento più delicato: riempire gli scatoloni per il trasloco. Urgono consigli? Eccone alcuni. Il primo, nonché quello più importante di tutti, è di prestare attenzione agli imballaggi. Esistono anche degli scatoloni per impacchettare i vestiti per un trasloco ed è utile acquistarli per facilitarsi il lavoro.

Ma è soprattutto per gli oggetti fragili che è utile utilizzare del materiale protettivo come, ad esempio, il Pluriball.

Ogni oggetto va imballato e inscatolato con attenzione e, se lo si desidera, è utile numerare gli scatoloni e inserire su un file il contenuto di ciascuno di essi così da non perdere nulla. Va sempre ricordato di segnalare gli oggetti fragili, così che gli addetti al trasloco prestino maggiore attenzione.

Quando sarà la volta di mobili ed elettrodomestici cosa bisogna fare? In primo luogo è necessario procedere con un criterio, andando a smontare prima ciò che viene utilizzato meno e poi tutto il resto. In questo modo non si avranno disagi se si dovrà rimanere ancora qualche giorno in casa.

Naturalmente per mobili ed elettrodomestici si deve prestare ancora più attenzione. Rotture, graffi e danni sono dietro l’angolo e vanno evitati ad ogni costo. Con i materiali giusti e la protezione più adatta tutto arriverà a destinazione in perfette condizioni.

Ricordiamo che tante imprese di traslochi che operano sul territorio nazionale permettono anche di effettuare il cosiddetto deposito mobili. Un servizio che talvolta si rivela necessario per chi deve lasciare un appartamento ma ancora non è pronto per andare a vivere nella nuova casa.

In cosa consiste? Nell’affittare un box, videosorvegliato e sicuro, nel quale conservare i propri mobili e i propri oggetti nell’attesa di trasferire il tutto verso la destinazione finale. Si tratta di un’occasione da non perdere per non ritardare il trasloco e per non avere grattacapi.