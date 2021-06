"Contro tutte le mafie" il 5 giugno a Saluzzo Fratelli d'Italia scende in piazza

Pochi giorni fa si é celebrata la Festa della Repubblica.



Eppure, i recenti fatti parlano della scarcerazione di Brusca, pluriomicida mafioso responsabile anche della strage di Capaci.



In questo turbolento contesto, Fratelli d’Italia ritiene di dover dare un segnale forte e chiaro.



Sabato 5 giugno si terrà a Saluzzo, su iniziativa del circolo cittadino di Fratelli d’Italia e del Dipartimento Provinciale “Tutela delle Vittime” del partito, rappresentato da Pasquale Rizzuti, la commemorazione Contro il muro di omertà, abbattiamo il silenzio.



L’appuntamento è per le ore 17.00 in Piazza Garibaldi a Saluzzo, città che ha dato i natali al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, eroe italiano della lotta alla mafia.



“Fratelli d’Italia vuole ricordare tutti gli uomini e le donne che, con un forte senso del dovere e di devozione nei confronti dello Stato, hanno sacrificato la propria vita lottando contro la mafia. Il nostro messaggio è chiaro: la mafia va estirpata in tutte le sue forme e bisogna combattere sempre e costantemente a favore della legalità” dichiarano William Casoni, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, l’Onorevole Monica Ciaburro e il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni.



“Anche i giovani sono in prima fila nella lotta contro ogni forma di mafia. Vogliamo creare un Paese che non sia più vittima di questi odiosi crimini e manifestare a Saluzzo, città natale di un eroe quale il Generale dalla Chiesa, rappresenta il primo passo verso un futuro senza organizzazioni criminali di stampo mafioso. Grazie al circolo Fratelli d’Italia del saluzzese per questa preziosissima iniziativa.” dichiarano Alberto Deninotti, Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale, e Matteo Peirone, responsabile saluzzese dell’organizzazione giovanile del partito.



"Scenderemo in piazza in una manifestazione, creando un’onda tricolore col resto d'Italia. Un evento al quale invitiamo tutti coloro che vorranno unirsi a noi per dire basta ad ogni tipo di mafia. Assieme a noi ci saranno graditi ospiti e sarà occasione per riflettere ed ascoltare testimonianze. Rinforzato dalla crisi pertinente al Covid, il fenomeno delle mafie è forte e vive in tutto il Paese. Costruire un’Italia nuova è nostro compito e intendiamo farlo con l'obiettivo di estirpare questo male. Siamo sereni, perché "la gente fa il tifo per noi", avrebbe detto Borsellino", spiegano il Presidente del Circolo Fratelli d’Italia del Saluzzese Mario Pinca e il segretario Paolo Radosta.



La Federazione Provinciale Fratelli d'Italia - Cuneo