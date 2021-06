Dronero: speciale mercatino di primavera della scuola dell’infanzia di Piazza Marconi

“ Fondamentale è stata la collaborazione delle rappresentanti di sezione e dei genitori, che ringraziamo in anticipo, che allestiranno la bancarella e accoglieranno i – speriamo numerosi! – visitatori. Desideriamo ringraziare anche la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Giolitti prof. Vilma Margherita Bertola, ed il Comune di Dronero, per la disponibilità del luogo e le autorizzazioni concesse. Grazie a chi verrà a trovarci ”.

Quest’anno i bimbi hanno conosciuto l’ambiente del bosco nelle varie stagioni, sperimentando gli elementi naturali in molteplici attività creative, grafiche e manipolative. Le passeggiate hanno permesso ai più piccini di osservare i cambiamenti del paesaggio e si sono cimentati nella semina di piantine come fagioli, erbe aromatiche e “taggette”, imparando anche a travasarle. Per quanto riguarda in particolare le erbe aromatiche, apprendendo come raccogliere gli aromi, a selezionarli, spezzarli, sminuzzarli con l’utilizzo del mortaio, unendoli poi al sale per poi travasarli nei vasetti, i piccoli hanno realizzato i sali aromatici.