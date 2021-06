In Piazza Foro Boario va in scena "Bici e Campioni". Tantissimi ospiti illustri del ciclismo nazionale [FOTO]

“Piccoli passi verso il ritorno alla normalità.”



Lo commenta così Mauro Bernardi presidente dell’Atl del Cuneese, l’ente che si occupa della promozione turistica del territorio, l’evento in corso in piazza ex Foro Boario “Bici e Campioni” con la collaborazione della Regione Piemonte e il patrocinio del comune di Cuneo.



Tanti i nomi illustri del ciclismo nazionale che saranno presenti nella serata di oggi, venerdì 4 giugno. Da Alessandra Cappellotto, la prima italiana a laurearsi Campionessa del Mondo su strada, a Francesco Moser, il signore "dell'infernale Roubaix" vincitore del Giro '79, che non ha certo bisogno di presentazioni, dal "Diablo" Claudio Chiappucci al CT Davide Cassani, fino alla giovane promessa Matteo Sobrero. A condurre l'evento, lo speaker ufficiale del Giro d'Italia maschile, Paolo Mei.



La serata si articolerà in tre momenti principali: la presentazione della campionessa di ciclismo Elisa Balsamo come nuovo testimonial del Cuneese nel mondo, a cura dell'Azienda Turistica Locale, la presentazione della Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio e la presentazione delle tappe in Provincia del Giro d'Italia Donne 2021, a cura dell'Associazione Turistica Mondolè che si sta occupando dell'organizzazione.