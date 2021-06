Sabato 12 giugno a Cherasco la partenza del Rally di Alba

Sabato 12 giugno 2021, dopo il successo dell’anno scorso, ritorna a Cherasco la partenza del 15° Rally di Alba, un evento sportivo che porterà campioni italiani e internazionali nel centro storico e sul territorio.

Già dal mattino lo shakedown si svolgerà a Cherasco lungo Strada San Bartolomeo, ma il momento clou sarà alle 19.30 con la partenza della gara che si terrà di fronte al palazzo comunale.



«Siamo molto contenti di poter ospitare nuovamente un avvenimento così prestigioso come è la partenza del rally di Alba - commenta il sindaco Carlo Davico - Si tratta di un evento molto importante e che porterà a Cherasco tantissimi appassionati e non. L'evento farà conoscere le bellezze e il nome di Cherasco nel mondo anche grazie alle riprese di Sky che trasmetterà in diretta l’importante evento sportivo».



Contemporaneamente il club Ruote d`epoca Cherasco capofila con la partecipazione dei due club gemellati, Classic Motors Club e Amici vecchie moto, organizza per il sabato pomeriggio la seconda edizione di “Cherasco Storica” con il raduno e il tour di una cinquantina di auto d’epoca antecedenti il 1975.

Il ritrovo sarà a partire dalle 13.30 nella piazza antistante l’arco del Belvedere, la partenza del tour verso le 14.30 con il passaggio sulla pedana del Rally sita in piazza del municipio con foto ricordo, a fine pomeriggio i partecipanti della “Cherasco storica” potranno assistere alla sfilata ed alla partenza delle oltre 180 auto del rally di Alba che transiteranno in piazza tra le loro auto d`epoca.