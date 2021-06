Bergesio, Lega: “La sanità piemontese funziona, grazie a strutture efficienti e complete come l’hub vaccinale di Mondovì”

“La sanità piemontese funziona, anche grazie a strutture efficienti e complete come l’hub vaccinale di Mondovì”.

Lo ha detto ieri il senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, in visita all’hub vaccinale monregalese messo a disposizone dalla Famiglia Garelli. Con Bergesio, anche l’assessore alla Salute della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi.

Ad accoglierli il dottor Maurizio Ippoliti, responsabile dell’hub di Mondovì, e il consigliere comunale di Mondovì Guido Tealdi, Lega.

Tre postazioni per 600 vaccinazioni al giorno, in una sede perfetta, comoda da raggiungere e che consente, grazie alle ampie vetrate, di controllare ogni passaggio della procedura: queste le “credenziali” dell’hub vaccinale monregalese, a servizio non solo degli abitanti di Mondovì ma anche delle zone limitrofe.

“Se potessimo avere 6 postazioni, anziché tre, potremmo superare i 1.000 vaccini quotidiani”, ha spiegato il responsabile della struttura.

“Ottimo ed utile il portale “Piemonte ti vaccina”, commenta Bergesio. E ancora: “Ruolo di medici, personale sanitario ed amministrativo e dei tanti volontari è fondamentale e li ringrazio di cuore per il loro impegno e la dedizione a favore della popolazione.

La sanità piemontese funziona, il centro vaccinale di Mondovì ne è la dimostrazione: organizzato benissimo, in una struttura nuova ed efficiente, con medici e personale sanitario preparati ed in grado di gestire al meglio anche l’accoglienza.

Oltre 600 vaccinati al giorno credo sia un risultato straordinario per tutto il Monregalese, non solo per Mondovì”.

“Questo è il vero senso della ripartenza – dice il senatore Bergesio -: la possibilità e la capacità di vaccinare in modo efficiente e, fra 15 o 20 giorni, poter finalmente tornare a vivere in salute e serenità, con tutte le misure possibili.

Come la recente disposizione che consente la riapertura dei ristoranti all’aperto senza limitazioni di numero.

Una decisione fondamentale perché dobbiamo proteggere le persone e al contempo tutelare le nostre imprese, il nostro lavoro e tutti coloro che hanno sofferto in questo anno”.