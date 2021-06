Il Santa Croce di Cuneo ha un nuovo direttore di Otorinolaringoiatria

E’ stata nominata Direttrice della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo la Dott.ssa Silvia Ponzo, che ha ricoperto l’incarico di responsabile facente funzioni negli ultimi 3 anni.



La Dott.ssa Ponzo ha seguito studi classici e si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino, con il massimo dei voti, lode, dignità di stampa e menzione d’onore.



Presso lo stesso Ateneo, ha conseguito la Specializzazione in Otorinolaringoiatria, la Specializzazione in Audiologia ed il Master di II livello in Oncologia Cervico-Cefalica.



Ha lavorato a Torino presso la Clinica Universitaria, successivamente come Dirigente Medico della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano.



Dal 2011 lavora presso l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dove ha ricoperto l’incarico professionale di responsabile della Struttura Semplice di Audiologia e Chirurgia dell’orecchio.



In questo arco di tempo ha eseguito come primo operatore un rilevante numero di interventi chirurgici della specialità (circa 6000), sviluppando anche una consolidata collaborazione con discipline attinenti, la chirurgia maxillo-facciale, l’oculistica, la neurochirurgia.



Ha inoltre al suo attivo oltre 80 tra pubblicazioni edite a stampa e comunicazioni presentate a Congressi nazionali ed internazionali.