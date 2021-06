A Pollenzo, l’UNISG capofila di un progetto sulla coltivazione di varietà locali di frumento, mais e varietà orticole sul territorio piemontese

L’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo è capofila, sotto il coordinamento della prof.ssa Paola Migliorini, ricercatrice di Agronomia e Coltivazioni Erbacee, insieme a UNITO, AIAB in Piemonte, Associazione Antichi Mais Piemontesi, ASCI e Soc. Agricola Il Girasole, di un progetto attività di conservazione del germoplasma on farm e sperimentali di coltivazione di varietà tradizionali di cereali (frumento e mais) e orticole volto a sviluppare filiere locali che coinvolgano produttori, tecnici, ricercatori, trasformatori e consumatori.

Le attività divulgative sono pensate per diffondere i valori della biodiversità e a valorizzare le piccole realtà produttive che contribuiscono alla tutela del territorio rurale. Gli incontri hanno lo scopo di condividere e diffondere le conoscenze locali sulle risorse genetiche, sulla conservazione delle sementi, sulla trasformazione e l’utilizzo gastronomico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Germonte 3 finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma regionale di ricerca.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 giugno presso l’Azienda agricola Il Girasole a Ponzano Monferrato ed è dedicato alle varietà locali di frumento.

Di seguito il calendario completo.

Giovedì 17 Giugno, Bruzolo (TO) Ore 15:00 - Mulino Valsusa. Varietà locali di frumento. Buffet degustazione

Sabato 19 Giugno, Osasco (TO) Ore 15:30 - Azienda Agricola IIS Prever. Varietà locali di frumento.

Domenica 4 Luglio, Fr. Confreria (CN) Ore 10:00 - Il Papavero Rosso. Varietà locali di frumento. Buffet degustazione

Sabato 17 Luglio, Pianezza (TO) Ore 16:00 - Azienda Agricola l’Altromercato. Varietà locali di pomodoro.

Lunedi 26 Luglio, Pollenzo (CN) Ore 18:00 - Orto UNISG. Varietà locali di ortaggi

Giovedì 5 Agosto, Pralormo (TO) Ore 15:00 - Azienda Agricola Cascina delle Grazie. Varietà locali di mais.

Domenica 8 Agosto, Avigliana (TO) Ore 15:00 - Azienda Agricola Marcello Drago. Varietà locali di mais.

Venerdì 3 Settembre, Bollengo (TO) Ore 15:00 - Azienda Agricola Andrea Franco. Varietà locali di mais.

Giovedì 9 Settembre, Chieri (TO) Ore 15:00 - Azienda Agricola Riccardo Assi. Varietà locali di mais.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che sono interessati, previa prenotazione obbligatoria online: https://tinyurl.com/3eay4rvc

Info: Sandra Spagnolo (s.spagnolo@aiab.it - 348 4041026)