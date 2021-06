Borgo San Dalmazzo, inaugurati la "Scala e il Murales dei Diritti"

"Finché non ce l'abbiamo fatta tutti, nessuno di noi ce l'ha fatta". È la frase di Rosemary Brown che campeggia sul nuovo "murale dei diritti dei ragazzi e delle ragazze" realizzato nel cortile esterno della scuola media di Borgo San Dalmazzo.

A realizzarlo 26 ragazzi e bambini, coordinati dall'artista Monica Sepe che hanno lavorato ogni pomeriggio, a partire da lunedì 17 maggio. Un murale alto 2 metri e lungo 4, a colori acrilici che tocca anche il tema dell'inclusione e della disabilità.



Oggi, venerdì 4 giugno, c'è stata l'inaugurazione alla presenza del sindaco Gian Paolo Beretta, dell'assessore Anna Bodino, del consigliere Piermario Giordano, della dirigente dell'istituto Luciana Ortu e Michelangelo Pellegrino della Fondazione CRC.

I ragazzi hanno allietato l'evento con la musica che tanto ci è mancata in questi mesi di pandemia esibendosi dal vivo con chitarre, flauti, violini e pianoforte.



L'artista Monica Sepe: "Oggi essere qui mi emoziona doppiamente. L'arte e la musica ci hanno tenuto in piedi in questa pandemia. Al murale hanno lavorato 11 ragazze di seconda media che sono state segnalate dalla professoressa di 'Arte e immagine' Paola Cavagna e 15 allievi del mio corso di disegno che vanno dalla 4^ elementare fino alla terza media”.



Nella stessa mattinata è stata anche inaugurata "La scala dei diritti" in via Asilo con i volti e le frasi di Greta Thunberg, Peppino Impastato, Rosa Louise Parks, Liliana Segre e Don Raimondo Viale.



Entrambi i lavori sono stati realizzati nell'ambito del progetto “Gli altri siamo noi”, con il contributo di Fondazione CRC e amministrazione comunale.