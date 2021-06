Al Vallauri i primi 20 diplomati in E-mobility. Presenti in remoto oltre 250 studenti da 18 istituti italiani [FOTO]

Nel pomeriggio odierno, 4 giugno, sono stati consegnati gli oltre 250 diplomi che mettono fine al 1^ percorso didattico nazionale per la formazione tecnica, gestione e manutenzione dei veicoli tecnici e le infrastrutture di ricarica. L’evento è stato trasmesso dall’Istituto G. Vallauri di Fossano, con la presenza in remoto di tutti gli studenti e le scuole che hanno partecipato all’iniziativa.

La scuola italiana si allinea alle necessità del pianeta mettendo in atto un progetto volto a contribuire all’obiettivo europeo di ridurre a zero le emissioni di CO2 entro il 2050. 26 scuole, 18 istituti di 8 regioni italiane, con il Vallauri come capofila, hanno aderito al progetto, citando l’IIS E. Majorana di Milazzo come coordinatore del corso e la collaborazione delll’associazione Motus-e.

Molti gli ospiti che hanno voluto lasciare un messaggio, a partire dal capo della segreteria tecnica del Ministero della Transizione Ecologica Renzo Tomellini, che ha messo in evidenza come il percorso portato a termine dei ragazzi apra le porte a un nuovo settore lavorativo.

Non sono mancati gli interventi da parte del direttore generale del USR Fabrizio Manca, la senatrice Susy Matrisciano, presidente dell’11esima Commissione Permanente del Senato, l’assessore all’istruzione, lavoro e formazione professionale del Piemonte Elena Chiorino e il segretario generale di Motus-e Dino Marcozzi.

Oltre 20 gli alunni del Vallauri che hanno portato a termine il percorso, una quindicina in presenza nell’Aula Magna dell’istituto, host della cerimonia. Una grande soddisfazione per la scuola fossanese che, tramite il preside Paolo Cortese, presentatore e moderatore della conferenza, dichiara:

“26 scuole in 8 regioni d’Italia hanno realizzato un sodalizio che ha posto degli obiettivi innovativi, partendo da principi quali la sostenibilità ambientale, la transizione verso l’elettrico e l’attenzione verso una rivoluzione che tutto ci fa intendere essere in corso.”

“La rete che si è costruita si è posta obiettivi culturali, dai quali si ritrova il senso di questa rivoluzione. E’ un concetto che giorno dopo giorno diventa sempre più cruciale. Ci siamo posti obiettivi estremamente concreti come la formazione di studenti e docenti, al tempo stesso l’adozione di tirocini e percorsi che possano far applicare nel concreto concetti teorici”.

“Ci auguriamo che queste 24 ore di corso siano l’inizio di un lavoro nel campo della mobilità elettrica”, afferma il portavoce rete E-Mobility, Claudio Cavallotto. “Speriamo di poter attivare già quest’anno un tirocinio con un tecnico dell’e-mobility. Ringrazio in primo luogo gli studenti così come i docenti e i dirigenti che hanno contribuito e supportato l’iniziativa.”

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming ed è tutt’ora disponibile sulla pagina YouTube Emobility Fossano