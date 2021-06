Il Vescovo di Alba mons. Brunetti, professore per un giorno all’Istituto Einaudi

Giovedì 3 giugno il Vescovo di Alba, Mons. Brunetti, accompagnato dal segretario Don Norchi, è stato protagonista di una lezione presso l’Istituto Einaudi di Alba. I maturandi del percorso Ragionieri, nell’ambito dei corsi di Economia Aziendale, hanno partecipato ad una lezione sul tema “Etica ed Impresa”.

Mons. Brunetti, partendo dalla dottrina sociale della Chiesa e citando varie encicliche aventi ad oggetti temi economici, ha sottolineato come oggi la gestione aziendale debba essere improntata non solo alla sostenibilità economica ma anche sociale ed ambientale. In questo contesto l’uomo diventa centrale nel paradigma azienda, valori, territorio ed istituzioni creandosi così un’alleanza in cui la collaborazione e l’aiuto di tutti rappresentano il fattore critico di successo delle aziende e del territorio. È l’uomo che impone all’azienda i propri valori e la gestisce secondo principi di responsabilità sociale d’impresa.

In quest’ambito è intervenuto anche l’assessore Emanuele Bolla – già studente dell’Istituto Einaudi – sottolineando come lo sviluppo del territorio richieda la definizione di un sistema integrato di collaborazione tra gli attori istituzionale ed economici del territorio ha evidenziato che il sistema territoriale è efficace se vi è la collaborazione e l’integrazione tra gli stakeholders del territorio.

Un’impresa eticamente sostenibile, ha proseguito Mons. Brunetti, deve “fare”, sviluppando la propria attività facendo “bene” e nello sviluppo gestionale deve “fare del bene” richiamando così alcuni principi cardine in tema di responsabilità sociale d’impresa.

In conclusione. Il vescovo di Alba ha sottolineato come la scuola debba formare non solo professionalmente ma anche educare ai valori fondamentali della vita ed ha rivolto i suoi auguri ai maturandi per il loro prossimo impegno e per il loro futuro formativo e professionale

A conclusione dell’intervento l’Istituto Einaudi ha presentato il suo secondo bilancio sociale.

La particolarità del bilancio sociale dell’Einaudi sta nella modalità di redazione che ha visto la classe 5A ragionieri come parte attiva nella raccolta, redazione ed esposizione del documento sotto la guida del docente di Economia Aziendale, Fabio Sansalvadore.

Il percorso di rendicontazione sociale in quest’ambito è iniziato lo scorso anno con la redazione del primo bilancio sociale espressione di un percorso volontario con cui la scuola riflette sistematicamente su se stessa e sui propri valori; viene stimolata nella propria azione ed identifica gli stakeholders con i quali confrontarsi.

Il bilancio sociale è un documento espressione dell’autonomia scolastica, con il quale si rende conto delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse. È una forma di comunicazione chiara e semplice.

Non è sostitutivo, né integrativo, è un’elaborazione diversa delle informazioni emergenti dalla normale rendicontazione con il quale si misura la performance in termini di efficienza; efficacia; equità.

L’Istituto Einaudi con oltre 800 studenti che frequentano le aule di via Ferrero, consapevole del proprio ruolo per il territorio albese e non solo, ritiene fondamentale coinvolgere gli stakeholders della scuola per comunicare i propri risultati, favorire la gestione partecipata e la concertazione nelle scelte. Per tale motivo ha elaborato anche la matrice di materialità per individuare i valori che ne guidano la propria azione.

Per evitare un’autorefernzialità, nel bilancio sociale si sono evidenziati i risultati della ricerca Eduscopio 2020 promossa dalla Fondazione Agnelli ed avente ad oggetto i risultati degli Istituti secondari di secondo grado. Sia per il settore economico, sia per quello tecnologico sono emersi indici di occupazione: 84% nel settore economico e del 70% nel settore tecnologico con 10 punti percentuali in aumento rispetto all’anno precedente. In entrambi i settori l’Istituto registra in termini di qualità occupazionale valori superiori rispetto a quelli medi provinciali. Aumenta, inoltre, il numero degli studenti che proseguono il loro percorso formativo accedendo all’università

A conclusione della mattinata, la Dirigente Scolastica, Valeria Cout ha sottolineato come la scuola anche nel periodo della pandemia si sia adoperata per supportare gli studenti favorendo una formazione in linea con le aspettative del mondo del lavoro.