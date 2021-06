Alba Cheer: Titans sul tetto dei Ficec Nationals

Otto primi posti, un secondo, un quarto e due quinti consacrano Alba Cheer sul tetto dei Ficec Nationals 2021, i campionati nazionali di cheerleading e cheersport tenutisi mercoledì 2 giugno al Bentegodi di Verona.

Questi i risultati dei dodici esercizi albesi in gara: sempre primi in tutte le categorie di cheerleading nelle quali sono scesi in pedana, con la vittoria dei Titans6 nella regina, il senior coed premier, un risultato inseguito fin dalla fondazione della società sportiva. Punteggi di valore che alzano l’asticella di un movimento, quello del cheerleading italiano, che ha dimostrato la sua voglia di esserci e crescere nonostante il periodo complicato; da urlo i Little Titans che sono andati a staccare il miglior score di tutto il campionato, a ribadire come le squadre di Alba Cheer siano ormai un faro.

Brillante prestazione anche nel performance cheer, con le Free Titans ottime seconde. I Titans sono stati ulteriormente premiati come società più numerosa e, prima volta di sempre in Italia, hanno portato in gara un team di ragazzi con disabilità intellettive grazie alla collaborazione con Le Nuvole, un’associazione specializzata.

Risultati che sono frutto di un lavoro che da anni sta segnando la quotidianità alla Palestra Titans, dove sport è stile di vita e dove si cresce in famiglia imparando ad inseguire e raggiungere i propri sogni.

Siamo certi che nuove sfide e ambiziosi traguardi riempiranno il futuro, ma oggi si festeggia a questo meritato successo.