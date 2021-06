Cuneo Canoa sugli scudi a Vigevano

Il Cuneo Canoa, quasi al completo, si afferma a Vigevano con risultati lusinghieri.

I cuneesi, nella gara di slalom aperta, valida per i campionati regionali di Lombardia e Liguria, hanno ottenuto sull’acqua piatta del Ticino sei affermazioni individuali e alcuni ottimi piazzamenti.

Vittorie per Francesca Bongioanni (K1 Ragazze), Tobia Serra (K1 Allievi B), Samuele Serra (K1 Ragazzi), Lorenzo Tassone (K1 Master C), Caterina Giaccardi (C1 Ragazze) e Martino Bongioanni (C1 Junior) accompagnate dai piazzamenti di Anna Bredy (2) e Giulia Barale (6) nel K1 Allieve B, Sarah Ponzo (3) e Anna Migliore (5) nel K1 Cadette A, Mattia Ferrero (2), Giovanni Tassone (7) e Nicola Nadelle (8) nel K1 Allievi B, Tommaso Nadelle (10) nel K1 Cadetti A, Ruben Artusio (2), Filippo Giraudo (6) e Ponzo Michele (7) nel K1 Junior. Vittoria anche nella gara a squadre per Samuele Serra, Filippo Giraudo e Ruben Artusio nel K1 Junior.

“È stata una trasferta positiva sicuramente per i risultati che hanno ottenuto i ragazzi – rileva Alberto Pareti, presidente del Cuneo Canoa – ma, vorrei sottolineare, anche per la piacevolissima partecipazione di molti genitori.”

Prossimo appuntamento per Francesca e Martino Bongioanni, Samuele Serra e Ruben Artusio: Valstagna, ECA Cup il 12-13 giugno, tappa del campionato europeo Junior.