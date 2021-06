I Titans Clouds fanno la storia della FICEC: un successo l’evento di Verona

Si sono tenuti mercoledì 2 giugno i campionati italiani di Cheerleading, un evento che ha portato una novità importante: la presenza (un primato assoluto) di un team formato da ragazzi diversamente abili. A Verona si è aperta un’era, lanciando per la prima volta la categoria Unfield adaptive e special abilities.

I ragazzi guidati dall’associazione cuneese Le Nuvole si sono esibiti tra cheer e alzate ottenendo uno straordinario punteggio di 176 dato dai giudici, equivalente a un 8. Tanta soddisfazione (e emozione) per il gruppo di giovani che ha incantato il palazzetto.

“I ragazzi hanno fatto davvero una bellissima esibizione, terminando con un punteggio equiparabile a un 8 - dice un’emozionata Isabella Beraudo, presidente dell’organizzazione - un risultato di tutto rispetto essendo la prima esibizione a livello nazionale. Le persone all’interno del palazzetto, seppur presenti in numero ridotto dovuto alle restrizioni Covid, erano commosse al termine della nostra prova; una grande emozione per noi.”

“Nel momento in cui sono stati consegnati i pass di accesso i ragazzi erano emozionatissimi. Lì hanno realizzato fin dove erano arrivati, così come al momento di alzare la coppa e realizzare la foto assieme presidente della FICEC è stata un’emozione indescrivibile.”

“Ringrazio la palestra Titans Alba Cheers, nelle figure di Simone, responsabile della palestra Titans e i coach Giacomo e Carola, così come tutti coloro che hanno creduto in noi in questi anni.”

Intanto è anche arrivata la chiamata ufficiale da parte del Special Olympics Global Advisor per il Cheerleading, Darian Packard, a invitare i ragazzi ai prossimi mondiali a Orlando negli Stati Uniti. La manifestazione, salvo nuove disposizioni conseguenti all’evoluzione della pandemia, dovrebbe tenersi come consuetudine nel mese di aprile.