Cuneo: in giugno la mostra "Vivi Ora" di Valeria Vagliano

“ViVi ora” è il titolo della mostra di Valeria Vagliano, artista cuneese che propone nelle sale di Palazzo Samone – Via Amedeo Rossi, 4 -, con il patrocinio del Comune di Cuneo, il suo percorso pittorico, dagli esordi fino ad oggi, dove il cambiamento nello stile e nell'uso dei colori risulta essere evidente agli occhi di chi guarda.

Cosa spinge l'artista a creare e a compiere determinate scelte sia nell'uso dei materiali che nelle forme della sua produzione? E cosa spinge il pubblico ad osservare le sue opere? Difficile trovare una risposta che vada bene per tutti, perché non tutti credono che l'artista è guidato e non è responsabile delle sue creazioni.