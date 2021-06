Bra: il 7 giugno divieto di sosta nel cortile delle ex Maschili

Lunedì 7 giugno 2021 il cortile della scuola elementare “Levi Montalcini” (ex Maschili) di via Marconi non sarà utilizzabile come parcheggio. Dalle 14 alle 24 nell’area vigerà infatti il divieto di sosta con rimozione coatta per permettere la realizzazione dello spettacolo di fine anno dell’Istituto comprensivo Bra 1. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica in loco.