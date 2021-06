Nel monregalese centinaia di "magliette arancioni" a sostengo dell'ambiente

Nella città del Belvedere sono stati più di 200 i partecipanti all'iniziativa che ha interessato via Durando, via Gherbiana, viale Vittorio Veneto, i giardinetti di via Cornice, Villa Nasi, l'area verde della stazione all'Altipiano, corso Italia, via Saluzzo , via Silvestrini, viale Carassone, Breolungi, via Funicolare, via Nino Carboneri, piazza D'armi, il Borgato e il centro storico di Breo.