Nuova sede per la delegazione di Saluzzo dell’Automobile Club Cuneo

Cambio di sede per la delegazione dell’Automobile Club Cuneo e dell’agenzia Sara Assicurazioni di Saluzzo. Da venerdì 4 giugno la delegazione è infatti operativa nei nuovi locali di via Torino 73bis/F (nei pressi della rotonda in direzione Torino), con spazi più ampi e funzionali per accogliere la clientela.

La sede, gestita dai delegati e agenti Sara Paolo Aralda e Cristina Lingua, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, per tutte le pratiche auto e assicurative. Per il pagamento delle tasse automobilistiche l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il giovedì anche dalle 15 alle 18. Restano invariati i recapiti tel/fax: 0175/43587. È anche possibile scrivere all’indirizzo e-mail pratiche@acisaluzzo.com