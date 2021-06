Saluzzo celebra il 207esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Anche a Saluzzo si celebra il 207esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri.

Una ricorrenza che si celebra tutti gli anni, istituita con una circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri dell’aprile 1921.

Con queste motivazioni: “Avendo le aspre vicende della passata guerra rese, nella storia di ogni Arma e Corpo, alcune date particolarmente memorabili per sacrifici eroici compiuti o per il conferimento di alte ricompense, il Ministero della guerra ebbe non ha guari a disporre che apposita Commissione stabilisse, ex novo, quale dovesse essere la data della festa anniversaria di ciascun'Arma o Corpo.

Ora il prefato Ministero, mentre ha comunicato che verranno fra breve, e non appena saranno ultimati i relativi studi tuttora in corso, emanate disposizioni al riguardo, ha avvertito che la festa anniversaria dell'Arma, colle disposizioni stesse, sarà fissata al 5 giugno di ogni anno - data di concessione della medaglia d'oro all'Arma medesima - e che, ciò stante, la celebrazione di essa dovrà essere fatta anche per l'anno in corso alla data anzidetta.

Quanto sopra si comunica per opportuna conoscenza e norma di codesto Comando e di quelli dipendenti”.

Un anno prima, era il 5 giugno 1920, venne infatti firmato il decreto che concesse alla bandiera dell’Arma la prima Medaglia d’oro al Valor Militare, per il comportamento tenuto dai Carabinieri nel corso della Prima Guerra Mondiale.

La Medaglia d’oro al Valor Militare venne concessa con la seguente motivazione: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

Con il decreto del 1921, quindi, l’Arma, ogni anno, il 5 giugno, celebra la sua fondazione che, come è noto, avvenne il 13 luglio 1814, dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele I, con la promulgazione delle Regie Patenti.

Stamane, a Saluzzo, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo, il capitano Giuseppe Beltempo, ha preso parte all’alzabandiera e ha reso onore ai Caduti dell’Arma, di fronte al monumento nel giardino pubblico di via Torino, dove è stata anche deposta una corona d'alloro.

Insieme al capitano Beltempo, il sindaco della Città Mauro Calderoni, una rappresentanza di militari e dei Carabinieri in congedo.

Le foto sono una gentile concessione del fotografo Mauro Piovano.