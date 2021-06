Intervento in corso a Paesana, al Colle del Prete, per il recupero di due escursionisti che, a causa della fitta nebbia calata in zona, hanno smarrito il sentiero e non sono più in grado di tornare indietro autonomamente.

Gli escursionisti sono in buone condizioni di salute. Sono stati loro stessi a chiamare il 112. Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco, il nucleo speleo alpino fluviale e la squadra di volontari di Barge, che stanno raggiungendo i due per riportarli a valle.