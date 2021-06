Incidente stradale a Neive, in via XX Settembre, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per estricare un uomo rimasto incastrato tra le lamiere del furgocino su cui stava viaggiando, che si è ribaltato.

I vigili di Alba stanno operando con le cesoie per liberare il ferito e affidarlo alle cure dei sanitari.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.