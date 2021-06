Villanova Mondovì piange la scomparsa di Vanni Fenoglio, storico titolare della Nordauto e appassionato di motori

Residente a Branzola, frazione di Villanova Mondovì, era conosciuto nel monregalese e non solo, per la sua grande passione per i motori.

Oltre a gestire il salone della Nordauto, infatti, per tutta la vita ha collezionato auto importanti con cui partecipava a rally e raduni anche fuori regione.

Come dimenticarlo in particolare sulla sua Lancia Stratos e la Toyota Corolla Wrc ufficiale ex Sainz con cui, insieme al figlio Cristiano, che ha ereditato la passione per le quattro ruote, aveva partecipato anche alle ultime edizioni del Gino Speed Show a Prato Nevoso. Sempre grazie a lui, per molti anni, Villanova Mondovì ha avuto una pista di kart cross.