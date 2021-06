Stanchezza mentale: integratori utili e altri rimedi

Può capitare chiunque di noi un periodo di stress e grande stanchezza. Giornate impegnative, impegni che si accumulano, scadenze, preoccupazioni varie: come contrastare la stanchezza mentale? Integratori e buone abitudini possono contribuire a migliorare la situazione. Scopriamo in che modo.

Stanchezza mentale: ecco le condizioni predisponenti

Ci capita mai di svegliarci già stanchi? Se sì, attenzione, poiché le nostre pile naturali potrebbero essere scariche. La stanchezza mentale è causata da un generale calo di energia. Questa condizione è riconducibile allo squilibrio tra l’aumentata richiesta di energia da parte del nostro organismo e le riserve disponibili. Infatti, il nostro organismo non riesce a produrre la quantità di energia necessaria a svolgere attività cognitive da semplici a complesse.

Le nostre giornate ricche di impegni e task da svolgere possono provocare stress e tensione, a scapito di attenzione e concentrazione. Lavoro, studio, impegni improvvisi, scadenze ravvicinate possono toglierci lucidità. Siamo rimasti sveglia fino a notte alta a guardare una serie? Questa è solo una delle abitudini da correggere se siamo in deficit di sonno e durante la giornata fatichiamo a studiare o lavorare.

Lo studio o il lavoro occupano tutte le nostre giornate, e prevedono un grande dispendio di energie mentali, rendendo più complicato del solito svolgere attività semplici e abituali, rispettare date, programmi, organizzare il lavoro e lo studio, assimilare e mettere in pratica le informazioni ricevute.

Oltre a queste situazioni, possiamo individuare altre cause della stanchezza mentale:

Variazioni stagionali : la stanchezza si manifesta soprattutto per via degli sbalzi termici, delle aumentate o diminuite ore di luce. Il nostro organismo fatica ad adattarsi rapidamente e ha bisogno di tempo, senza contare possibili sbalzi di umore.

Stile di vita poco equilibrato : uno stile di vita poco bilanciato (alcol, fumo e caffeina), un’alimentazione povera di nutrienti importanti, insufficiente riposo notturno possono causare situazioni di particolare stanchezza mentale (oltre che fisica). Uno stile di vita poco equilibrato può danneggiare la nostra salute, nel medio e lungo periodo.

Avanzare dell’età: con il passare del tempo, l’organismo si può trovare spesso in condizioni di squilibrio energetico e subire un rallentamento delle proprie capacità cognitive: subentrano stanchezza mentale e affaticamento.

Quali sintomi possono insorgere con la stanchezza mentale?

La stanchezza mentale si manifesta soprattutto con la mancanza di concentrazione. Infatti, se siamo privi di energia e risorse mentali può essere davvero difficile rimanere concentrati anche per brevi periodi, con difficoltà pratiche a svolgere semplici attività. Tutto ciò può avere conseguenze sulla nostra produttività al lavoro o nello studio, e anche la nostra tabella di marcia può rallentare.

Quando il nostro organismo non riesce a produrre l’energia necessaria ad affrontare la quotidianità, il nostro organismo e la nostra mente si affaticano, con l’insorgenza di alcuni sintomi:

Mancanza di concentrazione e mancanza di attenzione;

Vuoti di memoria e mal di testa;

Spossatezza e svogliatezza;

Sonnolenza diurna;

Stress e nervosismo.

Se non ne possiamo più di sentirci sempre stanchi e abbiamo l’impressione che le nostre giornate ci sfuggano di mano, niente paura: scopriamo subito come agire rapidamente.

Contrastiamo la stanchezza mentale: integratori e sane abitudini

Alcune pratiche quotidiane, sane e regolari possono contribuire a prevenire o alleggerire la stanchezza mentale. Aggiustare il proprio stile di vita è importante per contrastare l’affaticamento psicofisico e ritrovare concentrazione e motivazione. Ecco come comportarci:

Utilizziamo integratori per stanchezza mentale in associazione a una dieta equilibrata

Possiamo scegliere un prodotto con una formulazione equilibrata di vitamine, minerali e altri nutrienti preziosi. Vitamine e minerali contribuiscono al normale metabolismo energetico e contrastare la sensazione di stanchezza fisica e mentale che può insorgere in diverse situazioni, attività e momenti della vita quotidiana.

Nutriamo corpo e mente

Non saltiamo i pasti e non abbuffiamoci, ma introduciamo regolarmente tutti i nutrienti, grassi buoni compresi. Se ci attende una giornata carica di studio o lavoro, iniziamo bene la giornata: molti di noi bevono solo un caffè al volo a stomaco vuoto, ma è un’abitudine da correggere. Infatti, la colazione ci fornirà la prima, consistente quota energetica della giornata. Yogurt, cereali, frutta fresca, frutta secca, ma perché no, anche una fetta di ciambellone casalingo o una manciata di biscotti: l’importante è non arrivare digiuni e affamati all’ora di pranzo.

Dormiamo con regolarità alleggeriamo le nostre giornate pesanti

Evitiamo di fare le ore piccole, se ci attende una giornata impegnativa. Dormire almeno 7- 8 ore per notte servirà a ricaricarci e a migliorare la qualità della nostra vita. Stabiliamo una routine del sonno e andiamo a dormire più o meno sempre alla stessa ora.

Alleggeriamo le nostre giornate pesanti

Attenzione a non strafare, anche se abbiamo tanti impegni: la giornata è fatta di 24 ore! Rallentare i ritmi e suddividere le attività è importante per recuperare attenzione ed energie mentali. Riorganizziamo la nostra agenda, stabilendo nuove priorità. Facciamo brevi pause da 5- 10 minuti, per liberare la mente e ricominciare bene le nostre attività.

Facciamo una breve passeggiata o una corsetta nei pressi di casa