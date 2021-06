Saluzzo, aperta la mostra dell’Antiquariato in Castiglia

Saluzzo ha inaugurato ieri alla Castiglia la 44° mostra dell’Antiquariato, curata da Franco Brancaccio, una delle prime mostre nazionali in Italia ad inaugurare dopo la pandemia. Sarà aperta fino al 13 giugno.

22 gli espositori antiquari, italiani ed esteri, con molti fra i nomi più prestigiosi del settore accompagnano, nella tradizione tra ‘400 e ‘700, tra mobili, quadri e oggetti preziosi.

Al piano terreno del castello dei Marchesi è ammirabile la mostra collaterale “Le 100 Maddalene dalla collezione Rubiola” un percorso fra raffigurazioni di Maria di artisti veneziani, lombardi, piemontesi, liguri, emiliani, toscani, romani e napoletani, oltre che da fiamminghi, olandesi, francesi, spagnoli e tedeschi. In mostra anche la Maddalena di Matteo Cerezo e quella dipinta da Domenico Carpinoni, variante di quella esposta nell’isola di Malta.

Orario d’apertura: Sabato e domenica dalle 10 alle 20. Feriali dalle ore 15 alle ore 20 Biglietti - Giornaliero: 10 euro, ridotto Tessera Start: 5euro, ingresso gratuito: fino a 16 anni compiuti Navetta gratuita – domenica ore 10/12 - 14.30/17.30 con partenza da Piazza Montebello 1.

Nei giorni feriali la navetta città bassa / città alta - tutto il giorno a pagamento Sabato e domenica prenotazione obbligatoria chiamando il 3469499587. Info www.fondazioneamletobertoni.it

Start che nel primo settimana di apertura e nel giorno della Festa delle Repubblica ha superato i 3.000 passaggi, nei diversi spazi della rassegna punta in questa due giorni su una terna di mostre nell’alto centro storico (con navetta gratuita con la parte bassa) e invita oggi e domani all’Antiquariato in Castiglia, alla mostra dell’Artigianato ( 83° edizione) a Casa Cavassa (con capi d’opera presentati da 45 realtà del territorio). Sempre nel museo civico in via san Giovanni è esposta la personale “Far luce “ dell'artista Andrea Nisbet, mentre in salita al Castello trasformata nella "via degli Artigiani" le botteghe si aprono e accolgono i visitatori, come in via San Giovanni nell’ex Convento delle Orsoline.

IL PROGRAMMA del fine settimana

Dal 28 maggio al 13 giugno 2021

Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 - Saluzzo

START/ARTE - 26° Mostra di Arte contemporanea di Saluzzo

"Fare luce" di Andrea Nisbet, a cura di Giuseppe Biasutti

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18



Dal 28 maggio al 6 giugno 2021

START/ARTIGIANATO - 83° Mostra Nazionale dell'Artigianato

START/ARTIGIANATO - 83° Mostra Nazionale dell’Artigianato

La Mostra dedicata agli artigiani e alle ditte di territorio

domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

giovedì, venerdì, sabato e martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18



Dal 28 maggio al 6 giugno 2021

START/OFF - Arte & montagne

START/OFF - Arte & montagne



Sabato 5 giugno 2021 - dalle ore 8.30

Giardino delle Orsoline, Via San Giovanni

Liceo Artistico Soleri Bertoni di Saluzzo presenta

CASTELLO DI ARTE

A cura dell’Istituto “Soleri-Bertoni” la costruzione di un’opera partecipata quale applicazione delle discipline artistiche sperimentate dagli studenti nel corso di studi e occasione per ritornare a forme di socialità attiva tanto care a Start/Saluzzo.

L’opera rimarrà visibile per tutta la giornata di domenica 6 giugno.



Sabato 5 giugno 2021 - ore 11.00

Monastero di Maria della Stella - via Macallè

POLO DEL LEGNO SALUZZESE

Si presenta il Polo del Legno del saluzzese: un logo, le iniziative, la formazione e le nuove proposte 2021/2022

Prenotazione obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it



Sabato 5 giugno - ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza in Castiglia

BotteghiAmo: un tour alla scoperta degli Artigiani

Visite a partenza fissa con partenza dalla Castiglia, giro panoramico del camminamento di ronda e arrivo su piazza Castello dove il pubblico verrà accompagnato nelle botteghe artigiane aperte ed allestite per l'occasione.

Costo: 5 € a persona (gratuito per under 10 anni)

MUSA Itur – Piazza Castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it



Sabato 5 giugno - Domenica 6 giugno

Giochi di inchiostro

Laboratorio estemporaneo e sperimentale di stampa artigianale in Salita al Castello

MUSA Itur – Piazza Castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it



Sabato 5 giugno - ore 17.00

Piazza Castiglia, Saluzzo

Conferenza Stampa le Gite di Eplì e installazione In campo con Eplì

Vivere in prima persona l’esperienza della raccolta o sperimentare, nei campi e nei frutteti, il lavoro degli agricoltori Eplì. Questo è le Gite: una nuova proposta di turismo esperienziale marchiata Eplì da vivere in coppia o in famiglia.

Al termine della conferenza stampa sarà possibile acquistare i pacchetti turistici le Gite ad un prezzo promozionale. Maggiori info su: www.epli.eu



Domenica 6 giugno Ore 10-18

Piazza Castiglia, Saluzzo

In campo con Eplì.

La natura richiede pazienza, volontà e attenzione. Sei pronto a conoscere il suo lato più autentico?

Durante la giornata i visitatori, sotto la guida esperta di un agricoltore Eplì, potranno vivere in prima persona un’interessante esperienza agricola, adatta sia agli adulti che ai bambini, in occasione del lancio dei pacchetti turistici le Gite di Eplì.

Oltre 400 piantine di insalata verranno travasate in un terrario di legno che, con il passare dei giorni, diventerà un grande albero.

Maggiori info su: www.epli.eu





Domenica 6 giugno - ore 15:30 e ore 17:30

Ritrovo e partenza in Castiglia

Un pomeriggio nel Borgo

Tour alla scoperta del centro storico alto, attraverso i monumenti simbolo della Storia del Marchesato. Le visite guidate partono dalla Castiglia con un percorso nella fortezza e l’accesso straordinario alla terrazza panoramica da cui si può godere della bellissima vista sul borgo; il tour si conclude con una passeggiata nel romantico centro storico cittadino e nel Chiostro della Chiesa di San Giovanni.

Costo: 5 € a persona (gratuito per under 10 anni)

MUSA Itur – Piazza castello 1 - 800 942 241 - musa@itur.it



Sabato 5 giugno 2021 - ore 16-18

In collaborazione con URCA

Laboratorio Musicale (6/11 Anni)

Per i genitori visita Pinacoteca/Torre Civica

Prenotazione obbligatoria, costo 5 € - URCA - www.ur-ca.it / 349 627 5879



Domenica 6 giugno - ore 16.30

La Castiglia, Piazza Castello

Intrecci

Attività di sperimentazione manuale per realizzare un manufatto artigianale attraverso l'utilizzo di fili, corde, legno.

Laboratorio per bambini 6-12 anni, costo: 5€ a bambino

Prenotazione obbligatoria - musakids@itur.it