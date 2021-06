Politiche energetiche locali e progettazione europea: due momenti formativi con Fondazione CRC

Giovedì 10 giugno alle ore 10 si tiene un webinar di presentazione del bando Nuove Energie, che interviene a sostegno della progettazione per la gestione ottimale delle risorse naturali, mitigazione del rischio idrogeologico e gestione sostenibile delle risorse forestali, e per la pianificazione di politiche energetiche locali, Comunità Energetiche Rinnovabili e Piani d’Azione per l’Energia e il Clima; venerdì 11 giugno alle ore 11 è in programma un laboratorio online di alfabetizzazione alla progettazione europea, come momento di approfondimento previsto dal bando AttrazioneRisorse.

Gli appuntamenti si rivolgono in particolare alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali e si inseriscono nel calendario di opportunità formative gratuite su temi di interesse comune e relativi ai diversi settori di intervento dell’ente che la Fondazione CRC offre al territorio.

Il programma è una delle iniziative progettuali previste nella Sfida +Competenze, individuata dal Piano Pluriennale 2021-24 della Fondazione CRC. Il calendario aggiornato e il modulo di iscrizione ai webinar sono disponibili sulla home page del sito www.fondazionecrc.it: a tutti gli iscritti verrà successivamente inviato via mail il link per poter prendere parte agli appuntamenti online. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a webinar.fcrc@fondazionecrc.it