“Montagne Covid free”: al via a Paesana la vaccinazione di massa (FOTO)

Il centro vaccinale di Paesana continuerà a rimanere operativo per l’“operazione” “Montagne Covid free”.

È quanto emerso dopo i contatti tra l’Amministrazione comunale e il dottor Gabriele Ghigo, direttore del Distretto di Saluzzo dell’Asl Cn1. Nella sala incontri di via Roma, dunque, si continuerà a somministrare dosi di vaccino contro il Covid.

Il centro vaccinale paesanese, come ormai è noto, è stato allestito all’indomani della “zona rossa” che era stata istituita in Valle Po il 3 marzo scorso. In quei giorni, preoccupava la variante inglese e il “focolaio” che si era registrato nel torinese. Anche in Val Po il presidente della Regione aveva esteso le restrizioni massime, la “zona rossa”, dando specifiche disposizioni alle Asl di procedere con una vaccinazione capillare sui territori maggiormente a rischio.

A Paesana, grazie alla sinergia tra Comune, Asl Cn1, squadre AIB e Croce rossa, sono stati vaccinati prima gli “over 80”, poi gli “over 70” e gli “over 60”.

Ora, con il progetto “Montagne Covid free”, attraverso il quale la Regione mira alla “vaccinazione degli oltre 200 Comuni montani e di alta collina”, il centro vaccinale di Paesana è tornato ad aprire i battenti. A partire da ieri (4 giugno), con la vaccinazione di poco meno di 120 persone, molte delle quali di giovane età.

Obiettivo: una campagna vaccinale di massa che comprende tutte le fasce d’età che possono sottoporsi a vaccino. Un’operazione mirata, in questo caso, per gli abitanti di Paesana, Oncino, Crissolo e Ostana.

Sono previste diverse sedute vaccinali, programmate sino al 19 giugno, in base anche al numero delle preadesioni ricevute. Le convocazioni all’appuntamento vaccinale vengono gestite direttamente dall’Asl Cn1, e verranno inviate direttamente all’utenza attraverso l’uso di SMS.

La campagna del Piemonte “Montagne Covid free” rientra nel Piano vaccinale nazionale e richiama quanto previsto dalla circolare del 5 maggio 2021, trasmessa alla Conferenza delle Regioni dal generale Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, per le aree isolate e più difficilmente raggiungibili.