In memoria di Dario Salomone, premiati due alunni meritevoli della Media di Bene Vagienna

Si è svolta giovedì 3 giugno, al Palazzetto dello sport di Bene Vagienna, la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Dario SALOMONE.

L'evento vede principali protagonisti due allievi della classe terza media di Bene Vagienna, che si sono distinti per l’ottimo profitto nell’anno scolastico 2019-2020.

Alla presenza della dirigente scolastica, prof.ssa Lorella Sartirano, e del sindaco, dott. Claudio Ambrogio, i genitori di Dario Salomone hanno premiato Fatima Cavallero e Nicolò Calandri che hanno ricevuto la borsa di studio del valore di 400 euro.

La Dirigente scolastica ha ricordato la figura di Dario Salomone, un giovane impegnato nel lavoro e nel sociale, prematuramente scomparso due anni fa.

“Dario amava la vita, si impegnava nel lavoro e nel sociale, era un donatore di sangue e appassionato di escursioni in montagna, ma il destino gli ha tagliato la strada - ha ricordato la dirigente. Il premio che i genitori di Dario vogliono consegnare ai ragazzi meritevoli della scuola media ha un forte valore simbolico, ricorda l'eredità lasciata da Dario ed è metafora della scalata sulle montagne; è faticoso impegnarsi seriamente a scuola, sul lavoro, nello sport proprio come quando si sale in vetta, ma giunti alla meta possiamo godere di panorami mozzafiato”.

Il sindaco Ambrogio ha aggiunto che premiare giovani meritevoli è un modo per ricordare Dario, ma anche per lanciare un messaggio ai ragazzi che si impegnano, i risultati prima o poi arrivano.

Alla cerimonia erano presenti gli alunni della classe 3 media accompagnati dalla professoressa Cristina Bianco coordinatrice di classe, i familiari di Dario Salomone e i genitori degli alunni premiati