Corsa in montagna: tricolori di staffetta a Lanzada

Nuovo appuntamento tricolore per la corsa in montagna. Questa volta protagoniste saranno le staffette, giovanili, assolute e master, che a Lanzada (SO) si contenderanno i titoli italiani di specialità.

Dopo gli ottimi risultati di Concesio e, del Largo Roncone di domenica scorsa, con tanti piemontesi protagonisti, gli atleti della nostra regione puntano a ripetersi e, in molti casi, direttamente al podio.

ASSOLUTI. Al femminile pronostico a favore della Pod. Valle Varaita che schiera le sorelle astigiane Francesca ed Erica Ghelfi. Ma potranno dire la loro Alessia Scaini e Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo) che il titolo lo vinsero nel 2019. Al maschile i gemelli Bernard e Martin Dematteis con Andrea Fornero (Sportification) proveranno a conquistare il podio. Tra i club da seguire anche Sport Project VCO (Giulio Ornati, Luca Ronchi, Riccardo Borgialli), Pod. Valle Varaita (Manuel Solavaggione, Mattia Einaudi, Simone Peyracchia), Atl. Pinerolo (Lorenzo Becchio, Giacomo Bruno, Diego Ras).

JUNIORES. Al maschile i favori del pronostico sorridono alla Pod. Valle Varaita di Elia Mattio e Simone Giolitti, primo e quarto classificato della gara di Roncone.Francesca Ghelfi (foto corsainmontagna.it)In gara anche ASD Dragonero. Al femminile Atl. Susa Adriano Aschieris punta al podio grazie alla presenza di Irene Aschieris, terza a Roncone; con lei Margherita Vizzini.

ALLIEVI. Da seguire la Pod. Valle Varaita di Tommaso Mattio e Giacomo Barile. In gara anche ASD Dragonero con tre coppie (Mattia Bramardi e Paolo Michel Chiapello – Tommaso Olivero e Francesco Civallero), l’Atl. Susa Adriano Aschieris, l’Atl. Pinerolo e il GSD Genzianella.

ALLIEVE. Anche in questo caso da seguire la Pod. Valle Varaita di Matilde Bagnus e Alice Balangero. In gara anche ASD Dragonero, US La Salle Giaveno, GSD Genzianella

CADETTI/E. Saranno impegnati nel Trofeo Nazionale. Pod. Valle Varaita schiera, al femminile, Benedetta Brugiafreddo ed Ester Mattio, al maschile Daniele Mattio (gemello di Ester) e Stefano Bagnus. Prenderà parte alla prova femminile anche Atl. Gaglianico, mentre al maschile ci saranno Cusiocup, Atl. Susa Adriano Aschieris, La Salle Giaveno, ASD Caddese, GSD Genzianella, Canavese 2005.