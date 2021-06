Cuneo: Elisa Balsamo, Giro Donne e "Fausto Coppi", grande ciclismo nella serata in Piazza Ex Foro Boario

Venerdì 4 giugno, Piazza Ex Foro Boario a Cuneo ha ospitato con successo l'evento organizzato dall'ATL del Cuneese, dall'ASD Fausto Coppi on the Road e dall'Associazione Turistica Mondolè dal titolo "Bici e campioni".

Una serata dedicata al grande ciclismo di oggi e di ieri, raccontato dalla voce di chi, in sella alla sua bicicletta, ha scritto e sta scrivendo alcune tra le pagine più belle della storia sportiva italiana.

Tra gli ospiti, grandi nomi del ciclismo quali Francesco Moser, Claudio Chiappucci, Davide Cassani e Matteo Sobrero, Alessandra Cappellotto con la giornalista Alessandra Schepisi.

Madrina della serata la campionessa di ciclismo su strada e su pista Elisa Balsamo, nominata dall'ATL del Cuneese testimonial del cicloturismo nelle Alpi di Cuneo.

A condurre l'evento, lo speaker ufficiale del Giro d'Italia Paolo Mei con il Presidente dell'ATL del Cuneese Mauro Bernardi, il Presidente dell'ASD Fausto Coppi on the road Davide Lauro e il Presidente dell'AT Mondolé Paolo Bruno.

Durante la serata è stata presentata l'edizione 2021 della Granfondo La Fausto Coppi Officine Mattio, che il prossimo 27 giugno vestirà i concorrenti con la maglia di colore blu e arancione.

Ancora il ciclismo protagonista sulle strade del Cuneese con la partenza del Giro Donne 2021, che prenderà il via il 2 luglio con la tappa Fossano-Cuneo e il 3 luglio con la tappa Boves-Prato Nevoso.

Durante la serata sono state consegnate due targhe al Comm. Lorenzo Tealdi e al Dott. Ferruccio Dardanello, riconoscimento per il loro impegno nella promozione del Cuneese quale terra vocata al ciclismo e al cicloturismo.

L’ATL del Cuneese ringrazia il II Reggimento Alpini dell’Esercito Italiano per aver fornito un essenziale supporto per il presidio di sorveglianza dei punti strategici.