A Beinette raccolti oltre 60 chili di rifiuti con "Spazzamondo"

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente anche Beinette ha partecipato all'iniziativa "Spazzamondo", promossa dalla Fondazione CRC in collaborazione con la Protezione Civile di Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e Cooperativa Erica.

Sono stati più di 62 i chili di rifiuti raccolti nel comune di Beinette nella mattinata di ieri: 8.3kg di vetro, 4.6kg di plastica, 2kg di carta e 47.6kg di indifferenziato.

"Il comune di Beinette ha partecipato all'iniziativa e si sono iscritti 31 adulti e 7 bambini. Ci siamo presi cura del nostro paese per noi e per tutti i suoi cittadini." - spiega l'assessore Iosi Macagno, proponendo una bella riflessione - "Una passeggiata ecologica che può essere descritta con molti aggettivi: faticosa, perché i rifiuti dovevano essere differenziati in maniera corretta; attenta, perché non si doveva soltanto pensare al paesaggio; amichevole, perché, pur rispettando le regole che ci impone la pandemia, era in compagnia di altre persone; altruista, perché fatta anche per gli altri concittadini e appagante, perché ho visto i partecipanti andare a casa soddisfatti. Grazie a chi era presente e grazie a chi leggendo queste parole penserà che vale la pena proteggere innanzitutto l'ambiente che ci circonda e poi il Mondo intero".