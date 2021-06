Chiuso il mese mariano al Santuario di Monserrato

Lunedì 31 maggio alle 20.30 si è concluso al Santuario di Monserrato, come ormai da tantissimi anni, il mese mariano.

Un mese che ha ancora visto delle accortezze nel poter celebrare.

Causa pandemia, tutte le mattine del mese non è stata celebrata la Santa Messa tranne i sabati alle 8 preceduta dalla recita del Santo Rosario.

La celebrazione della Messa si è tenuta sul sagrato del Santuario così da garantire la massima sicurezza a tutti i presenti.

La scelta di celebrare solo al sabato mattina è stata “dettata” dal buon senso. Il mese di maggio è da sempre molto partecipato e, per non creare assembramenti, si è deciso di concentrare al sabato la celebrazione.

Un appuntamento a cui i borgarini non sono mancati.

Il santuario continuerà ad essere aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18 e alla domenica alle 7.30 sarà celebrata la Santa Messa preceduta dal Rosario. Nel pomeriggio ore 16.00 la preghiera del rosario.

È anche in fase di programmazione l’evento che inaugurerà la fine dei restauri che hanno riguardato tutto l’esterno dell’edificio sacro.

La data scelta è domenica 27 giugno nel pomeriggio. Una data che ricorderà anche l’anniversario dell’ultima riconsacrazione avvenuta 220 anni dopo l’invasione francese.

Grazie all’importante progetto di restauro esterno – dicono i volontari - si è voluto tutelare e valorizzare il Santuario non solo per la sua importanza religiosa ma anche per il suo valore storico oltre che ad essere uno dei luoghi potenziali per il turismo.

Il fascino dell’interno tutto affrescato a cui si aggiunge lo straordinario panorama sulla pianura che si può godere dalla balconata del Santuario e con ai suoi piedi la città di Borgo nel quale spuntano la chiesa parrocchiale, la torre civica e i vari campanile della cappelle del centro storico rendono questo luogo unico in tutta la zona.

Grazie ad un continuo lavoro di tutela e valorizzazione è dal 2008, data in cui si è costituita ed ha iniziato a lavorare l’Associazione Santuario, espressamente dedicata al Santuario, la valorizzazione sua è sempre aumentata. Un lavoro che coinvolte a vario titolo la Parrocchia di San Dalmazzo e il Comune oltre che altri Enti e Associazioni il tutto per creare “rete”.

L’obiettivo importante – dicono i volontari - è individuare nuove strategie, in primis per rendere il bene più fruibile, poi per incrementare anche il valore turistico-culturale.

«Continueremo con il nostro progetto di recupero e valorizzazione, che coinvolge molti volontari – spiega Cristian Peirone. Siamo molto soddisfatti dell’affluenza e della risonanza che stiamo avendo per il lavoro svolto”