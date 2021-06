“Find It”: tutti i commercianti di Borgo vogliono partecipare al progetto di promozione della Consulta Giovanile

L'idea è semplice, ma efficace. Tanto che tutti i commercianti di Borgo San Dalmazzo adesso vogliono aderire.

È il progetto “Find it” della Consulta Giovanile Comunale: un format tutto impostato sui social per incentivare l'attaccamento all'economia locale.

L'idea è partita da Veronica Gallo, 23 anni che studia moda, poi è stata sviluppata grazie all'apporto di Luca Forneris, Andrea Abello e Davide Morlino come fotografi, e al lavoro di post produzione grafica di Gianmaria Blengino e Sofia Vione. E infine c'è Dejan Mestanllari che cura il backstage mettendo le storie su instagram, e i post su facebook.

“Questo inverno, vedendo molti ragazzi fermi a causa del Covid e i negozi in difficoltà, ho pensato di unire l'utile al dilettevole – racconta Veronica Gallo -: ecco che ho proposto ai commercianti di aprire una vetrina virtuale sui social che pubblicizzasse i loro negozi attraverso le potenzialità di noi giovani. Alla Consulta abbiamo fotografi e grafici. Così abbiamo realizzato scatti con gli abiti e i gioielli degli esercizi borgarini e li abbiamo messi online”.

I modelli e le modelle sono tutti ragazzi di Borgo, così come le location sono pensate 'in casa': “Abbiamo fatto il primo shooting sul palco dell'Auditorium civico per dare l'idea di inizio progetto, poi ci siamo spostati in luoghi con valore storico, artistico e naturalistico. O anche all'interno dei negozi stessi. Abbiamo scattato sulla collina di Monserrato e in via dei Boschi. E ancora al parco fluviale”.

L'idea iniziale era quella di concentrarsi soltanto sul settore abbigliamento e gioielli, ma tra i commercianti è partito il tam-tam. “Il progetto ha riscosso molto successo – spiega Veronica Gallo -. Sulla nostra pagina instagram abbiamo avuto una crescita di circa 40 follower, che per la realtà di Borgo è tanta, con 60/70 like a post. Tra i commercianti è girata molto la voce. E adesso abbiamo ricevuto domande da parte di colorifici, mobilifici, tatuatori e alimentari. Piano piano, estenderemo a tutti”.

Il 17 maggio è stata pubblicata la prima foto. Non è un lavoro semplice e veloce. Lo racconta ancora Veronica: “Ci porta via molto tempo. Tra il lavoro, la scuola e questo progetto, stiamo respirando davvero poco. Facciamo 2/3 shooting a settimana e dobbiamo selezionare gli scatti migliori tra circa 70 foto. Poi c'è tutto il lavoro di post-produzione e di grafica. Facciamo uscire tre post a settimana e arriveremo alla fine di agosto soltanto con le pubblicazioni di abbigliamento e gioielleria”.

I modelli sono circa una ventina, tutti di Borgo, dai 18 ai 26 anni. “Non puntiamo soltanto all'estetica, ma cerchiamo una bella presenza – spiega Veronica -. Chi si sente a suo agio nel farsi fotografare, è ben accetto. Outfit e abbinamenti li lasciamo ai commercianti. Trucco e parrucco è fatto dalle modelle stesse. Io coordino lo shooting: la cura della fotografia, dal far cadere bene il vestito allo scegliere le pose”.

Find it, dall'inglese trovalo: “Una vetrina virtuale sui social per invitare le persone a cercarlo e a trovarlo in loco. Andare oltre ai colossi del web e spingere la gente a percorrere le vie del paese”.

“Siamo una Consulta molto attiva – conclude Veronica -. Ci stiamo impegnando a dimostrare che non siamo lì a passare il tempo e a far feste, ma progetti concreti per valorizzare Borgo e i singoli membri della Consulta. Tutti i giovani che vogliono unirsi, con idee concrete e fattibili, sono ben accetti. Abbiamo una grande apertura mentale e tanta voglia di fare”.

Uno spirito d'iniziativa che piace molto all'amministrazione comunale.

Pagina facebook: https://www.facebook.com/consultagiovaniBSD

Instagram: consulta_giovani_bsd