Il Rotary Club Savigliano celebra Dante e la Divina Commedia

Dallo scorso anno, il 25 marzo è Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia.

Quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta e sabato scorso, nell’ambito della Giornata della Cultura Saviglianese, il Rotary Club Savigliano ha voluto celebrarne il genio e ricordarlo con un convegno.

Dopo molti mesi di chiusura e incontri a distanza, per il Club è stata la prima occasione in presenza. Appropriata, quindi, la citazione “.-e quindi uscimmo a rimirar le stelle” su locandine e manifesti di sabato pomeriggio per piazza Turletti dove, dopo il Clemente Rebora, ha trovato spazio e pubblico.

Il titolo del convegno era “Salviamo Dante”, suggerito dal relatore, prof. Renato Scavino, profondissimo conoscitore del Poeta.

Nella sua relazione, ripercorrendone i sonetti alla luce delle nostre attualità, ha mostrato come tra suggestioni e solleciti continui si abbia vera necessità di risposte adeguate alle complessità odierne e come queste passino attraverso quella dimensione che la Commedia riesce a mettere ancora in atto sia in dimensione didascalica, per insegnarci qualcosa, sia allegorica poichè, sotto i significati letterali, ce ne sono, nascosti, di tipo morale e religioso. Ricco il dibattito tra il pubblico anche in relazione a talune ipotesi d'annullamenti, a scuola, della lettura di Dante.