Luciano Davico è il nuovo presidente con cui la Sezione Alpini di Cuneo è pronta a ricominciare

La Sezione Alpini di Cuneo ha il suo nuovo presidente: è Luciano Davico, artigiano elettricista di 55 anni. Residente in frazione Levaldigi a Savigliano è stato eletto ieri a Tarantasca con oltre il 75% delle preferenze (225 su 297), battendo l’altro candidato, Antonino Ciancia.

In precedenza coordinatore degli Alpini della Piana, era stato vicepresidente nel mandato di Mario Leone.

La sua elezione arriva dopo un anno travagliato per la sezione Alpini di Cuneo. Commissariata dal presidente nazionale ANA, dopo le polemiche sorte riguardo a presunte irregolarità nel voto avvenuto a giugno 2020 e che aveva portato all’elezione di Matteo Galleano, vincitore sul presidente uscente Leone.

Ora il voto e l'elezione di Luciano Davico guarderà con positività al futuro della sezione.

"Noi Alpini siamo legati a valori importanti che ci contraddistinguono ed è mia intenzione ripristinarli il più in fretta possibile - commenta il neo eletto presidente - Ci sarà da lavorare".

Tra i primi obiettivi per Davico organizzare un evento per i 100 anni di storia del gruppo di Alba, fondato nel 1921, prima ancora della sezione Cuneese.

"Questo gruppo merita rispetto, è un fiore all'occhiello che non tutti possono vantare. Si sperava di avere una festa per il 2023, non sarà così facile perché uscendo da un commissariamento sarà complesso, così come sarà complesso riuscire a riportare il Raduno a Cuneo. Siamo sotto i riflettori del nazionale, non possiamo permetterci di fare errori. E' stato un anno difficile, ma siamo sempre stati presenti sul territorio quando necessario: dall'assistenza per l'emergenza Covid agli aiuti per le alluvioni"

I 24 consiglieri che affiancheranno Davico saranno nominati nei prossimi giorni.

