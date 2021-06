SPID, che cos'è e come richiederlo online

A partire dallo scorso primo marzo, lo SPID rappresenta la sola chiave di accesso ai diversi servizi pubblici che vengono messi a disposizione sul web. Quindi, da quella data in avanti, è in vigore un vero e proprio obbligo di utilizzare l’identità digitale per poter eseguire l’accesso a un gran numero di servizi online.

Siccome sono sempre di più le persone che sfruttano il web come strumento per accedere a un gran numero di servizi anche di natura amministrativa e pubblica, proviamo a capire meglio come fare richiesta per quanto riguarda lo SPID, tenendo conto di come esistano portali come Register.it che offrano consigli e validissime indicazioni per poter a termine tale procedimento in modo semplice e rapido.

Che cos’è lo SPID e per cosa si usa

In realtà, sono veramente limitati e ridotti all’osso i vari passaggi per poter completare in maniera efficace la richiesta dello SPID. Come detto, avere tali credenziali è davvero importantissimo per poter eseguire l’accesso a un elevatissimo numero di servizi e, di conseguenza, ormai è un sistema che bisogna necessariamente aver attivato.

Lo SPID, per chi non lo sapesse, corrisponde a un acronimo che sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale. In poche parole, comprende due credenziali, username e password, uniche, che offrono la possibilità di accedere a tanti servizi che vengono messi a disposizione da parte della PA. Quindi, il vantaggio è quello di non avere tante password differenti per poter accedere ai diversi servizi pubblici.

Quali sono i servizi a cui si può accedere tramite lo SPID? In primis, ci sono alcuni servizi che vengono messi a disposizione sul web da parte dell’Inps. L’Istituto per la Previdenza Sociale, infatti, offre la possibilità, ad esempio, di fare domanda in relazione agli assegni familiari proprio tramite SPID.

Tra gli altri servizi a cui si può eseguire l’accesso troviamo l’Agenzia delle Entrate, come ad esempio la possibilità di compilare direttamente online la dichiarazione dei redditi. Sempre tramite lo SPID c’è l’opportunità di proporre la richiesta anche in riferimento a delle prestazioni sanitarie, così come al pagamento di diverse tasse che hanno natura pubblica, come ad esempio il bollo auto. Non solo, dato che lo SPID si può sfruttare anche per poter accedere tanti servizi proposti dal Miur, come per l’iscrizione presso un istituto scolastico dei figli.

La procedura da seguire

Il primo passo è quello di fare riferimento a uno dei numerosi identity provider che hanno ricevuto l’autorizzazione per poter rilasciare lo SPID da parte di AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Per effettuare una simile richiesta, ci sono alcuni aspetti da considerare, ovvero avere un indirizzo email attivo, un documento di identità valido, il numero di linea mobile, così come la tessera sanitaria, con tanto di codice fiscale.

L’inserimento dei dati sul portale

Il passo successivo è quello che prevede l’inserimento dei propri dati sul portale del provider. Dovranno, quindi, essere inseriti i vari dati anagrafici che verranno richiesti dalla procedura, per poi procedere con la realizzazione delle credenziali SPID e, infine, concludere con il riconoscimento del richiedente tramite una procedura che può avvenire in diversi modi: di persona, sul web mediante una videochiamata via webcam o tramite CIE, CNS o con un certificato di firma digitale.

La richiesta dello SPID, come abbiamo detto in precedenza, si può effettuare presso più di una società. C’è qualche differenza tra i vari provider? Ci sono alcune condizioni che cambiano, come ad esempio il costo per l’attivazione del servizio. Sui portali ufficiali di tali aziende, quindi, sarà presente un’apposita sezione per poter inviare l’apposita richiesta necessaria per ottenere le credenziali per lo SPID.