Trasferirsi a Modena

Quando mi sono trasferito a Modena avevo molte aspettative, vivevo con mia moglie Lucia da poco e non pensavo che avremmo fatto un ulteriore cambiamento. Lei aveva fatto il concorso per dirigente scolastico e attendevamo un esito per festeggiare.

Dopo mesi e mesi di attesa ci siamo trovati quasi a fine anno scolastico a dover decidere in fretta e furia il trasferimento. L'avevano nominata dirigente in un istituto comprensivo di Modena e avevamo giusto il periodo estivo per trasferirci, prendemmo allora i soldi nascosti sotto il pavimento in legno.

Avevamo usufruito dei servizi dell'agenzia immobiliare per trovare velocemente una casa da affittare che non fosse troppo distante dal centro, così da poterci muovere comodamente con i mezzi pubblici. Quello che non ci aspettavamo quando siamo arrivati è stato che fosse in un palazzo in cui la manutenzione non veniva fatta da molti anni.

L'appartamento era piccolo, credo fosse cinquantacinque metri quadrati calpestabili. C'era una piccola cucina con un tavolo per al massimo quattro persone, la cui finestra dava sul cortile interno, la luce della mattina risplendeva su un vecchio parquet di Modena logoro e graffiato. Appena si entrava c'era un corridoio che portava a sinistra alla camera da letto.

Ci trovavamo al primo piano e quindi la luce dalle finestre non arrivava mai. Il tutto condito da una trascuratezza del proprietario, aveva fatto in modo che non fosse piacevole viverci. Anche l'affitto era decisamente alto per un appartamento di quel livello, anche se era comodo perché veramente centrale e ben servito dai mezzi pubblici e con tutte le comodità a portata di mano. Dopo sei mesi dal nostro nuovo inizio eravamo davvero stufi e la bruttezza della sistemazione ci stava rendendo difficile anche la convivenza.

Sempre più spesso ci alzavamo già nervosi e alzavamo i toni per qualunque piccolo screzio. Un giorno Lucia mi disse che, pur di andare via da quella casuccia, avrebbe rinunciato al posto come dirigente scolastica che aveva tanto ambito. Io stavo lavorando in una nuova società informatica e l'ambiente era davvero stimolante, per cui non volevo cambiare lavoro, era come chiedere a un parquet massello di diventare un multistrato non prefinito. Capivo anche che il suo sfogo era dovuto alla stanchezza.

Lei era molto soddisfatta del suo lavoro e si era finalmente ambientata a scuola. Gli insegnanti erano molto preparati e sembrava che ci fosse un clima sereno e assertivo. Il nostro vero nemico era l'appartamento. Decidemmo di fare un ultimo disperato tentativo. Sarebbe stato il terzo trasloco in cinque anni. Prendemmo un appuntamento con l'agenzia che ci aveva procurato questo affitto. La casa doveva essere almeno settanta metri quadrati e dovevamo trovare una soluzione piuttosto in fretta.

Dopo un mese di chiamate con descrizioni di appartamenti in zona, tutti nemmeno lontanamente somiglianti a quello che desideravamo, andando in filiale a parlare con il nostro agente trovammo quello che era un sogno mai esternato a voce alta. C'era un edificio appena terminato, poco fuori Modena, che vendeva appartamenti dalle metrature ampie. Prometteva locali luminosi e spaziosi. Le foto mostravano ambienti nuovi, moderni e pieni di sole. Non sembrava nemmeno paragonabile alla casa in affitto. Decidemmo di avere maggiori informazioni.

Gli appartamenti erano dodici. Per dieci dei quali era stata già versata una caparra e quindi erano già stati prenotati. Erano rimaste due soluzioni abitative. La prima era un appartamento al piano terra, di sessantacinque metri quadrati così suddivisi: salone con angolo cottura di medie dimensioni, una camera da letto padronale in cui sarebbero entrati un letto, un armadio e un comò e una cameretta piccolina. C'erano un bagno dalle misure contenute e un piccolo sgabuzzino per concludere. Di pertinenza esclusiva dell'abitazione un cortile di trenta metri quadrati.

I sottofondi erano in parquet e sembravano di buona qualità. Il secondo appartamento rimasto era al terzo piano. Novanta metri quadrati divisi splendidamente. C'era sempre un salone con angolo cottura ma era molto grande. Le camere da letto erano due, ampie entrambe, e per ciascuna era stato creato un bagno di esclusiva pertinenza.

C'era anche un terzo piccolo bagnetto nel locale adibito a lavanderia al quale si accedeva subito dopo l'ingresso. In tutti gli ambienti c'era molta luce e si vedeva che i materiali erano stati scelti con cura dalla ditta che aveva effettuato i lavori. Il parquet era presente in ogni camera, legno chiaro e listoni grandi. Nel bagno della camera padronale c'era una bellissima vasca angolare idromassaggio. La cifra richiesta era alta e ci dava molti pensieri. Comprare una casa sarebbe stato vincolante, ancor più dovendo richiedere un mutuo. Non eravamo più disposti a cercare un affitto e sprecare ancora tempo in case di cui non eravamo soddisfatti. Ci prendemmo del tempo per riflettere e fare due conti con la calcolatrice in mano.

Non era semplice, perché non c'erano solo i conti della serva da fare, ma anche quelli con il nostro futuro. Per molto tempo ci eravamo costretti a lavorare e basta, senza fare programmi, proprio perché le nostre situazioni non lo consentivano. Avevamo vissuto alla giornata nella speranza che alla fine i sacrifici professionali ci avrebbero dato soddisfazione. Stavamo insieme da otto anni ed eravamo sposati da cinque, il tempo passava e dovevamo assicurare alla nostra famiglia delle radici.

Avevamo già parlato di avere dei figli, entrambi ne desideravamo e non potevamo attendere ancora. Acquistare casa sembrava la scelta più istintiva, non l'avevamo fatta prima a causa di situazioni lavorative precarie. I nostri lavori finalmente erano stabili e ci consentivano di poter prendere un mutuo anche se l'importo era consistente.

A Modena sicuramente le case non costavano poco. La zona oltretutto non era servita bene e un'automobile sarebbe stata necessaria. Lucia era ancora indecisa nonostante avessimo stilato i pro e i contro. Decidemmo di comune accordo di pensarci per un paio di giorni. Il terzo giorno andammo all'agenzia per firmare il contratto di acquisto e versare la caparra.