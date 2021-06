Oasi Crava Morozzo: al via le attività estive della Lipu per bambini e ragazzi

Anche nell’estate 2021 i bambini e i ragazzi che lo desiderano potranno vivere esperienze entusiasmanti in una cornice naturale di eccellenza.

La Lipu ripropone, dopo il successo dello scorso anno, l’estate ragazzi nella Riserva naturale Crava Morozzo.

La riserva, da anni sensibile alla crescita e alla formazione dei più giovani, vuole rispondere anche quest’anno alla necessità di bambini e ragazzi di passare del tempo insieme vivendo esperienze significative e recuperando relazioni e allegria.

Sfruttando la naturale inclinazione all’avventura e la curiosità tipica dei bambini, i partecipanti vivranno giornate dedicate alla scoperta della natura che ci circonda e potranno approfondire, divertendosi, le loro conoscenze sul mondo di animali e piante. Ma non solo. La riserva è lo spazio ideale per potersi divertire in sicurezza.

Le attività partiranno il 14 giugno e finiranno il 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (possibilità di iscriversi anche ad una sola settimana e di richiedere il pre-ingresso). Come lo scorso anno, i comuni di Rocca de’ Baldi e di Morozzo hanno deciso di appoggiare l’iniziativa e sosterranno i residenti dei propri comuni che vorranno partecipare all’ “Estate in natura” facendosi carico di una parte del costo previsto.

Per informazioni ed iscrizioni 3477648262 oppure oasi.cravamorozzo@lipu.it