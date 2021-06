Torna "Giornalisti Domani": pubblicazione conclusiva del progetto didattico ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’

L’associazione ‘Dardanello’ si conferma al passo con i tempi e lancia un nuovo progetto, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: ‘Giornalisti Domani 4.0’ offre un importante strumento per il lavoro del ‘Dardanello a scuola’, il programma che, ormai dal 2015, consente agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del Piemonte di avvicinarsi al giornalismo, sulla scia di un maestro indimenticabile come Piero Dardanello. Al termine del percorso, infatti, gli elaborati degli alunni vengono tradizionalmente raccolti in una pubblicazione finale. In questo modo, oltre a realizzare un vero e proprio giornale, estremamente godibile e interessante alla lettura, i ragazzi possono toccare con mano l’esito del lavoro svolto.



Il mondo del giornalismo, però, cambia e si evolve, nel segno degli strumenti tecnologici a disposizione: oggi il mezzo telematico ha un’importanza fondamentale nella diffusione e fruizione delle notizie e lo sarà sempre di più in futuro. Per questo motivo, l’associazione presieduta da Sandro Dardanello sta lavorando a una nuova piattaforma online, una vera testata che, come nel caso del giornale, consentirà ai ragazzi di confrontarsi e interagire con la routine di una redazione virtuale, vedendo pubblicato il frutto del proprio lavoro per un pubblico potenzialmente illimitato.

Si tratta del progetto ‘Giornalisti Domani 4.0’ selezionato dalla Fondazione CRC tra i vincitori del bando ‘Crowdfunding’: in questo modo ogni euro raccolto a favore dell’iniziativa sarà raddoppiato dalla Fondazione, in modo da raggiungere il budget necessario per costruire la nuova realtà. L’ambizioso progetto sarà svelato , alle ore 18, a Cuneo nello ‘Spazio Incontri’ di Fondazione CRC durante la cerimonia conclusiva di ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’.



Sarà l’occasione anche per presentare il numero dell’anno scolastico in corso della rivista ‘Giornalisti Domani’, fresca di stampa, alla presenza del vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Ezio Raviola, ‘padrone di casa’, e del presidente dell’associazione ‘Dardanello’, Sandro Dardanello, oltre ad alunni, insegnanti e amministratori provenienti dai diversi Comuni cuneesi coinvolti dall’iniziativa. «‘Giornalisti Domani 4.0’ costituisce una vera e propria svolta per la nostra associazione - spiega Sandro Dardanello, fratello di Piero - e siamo orgogliosi di accendere i riflettori su questo nuovo progetto, che ci consente di offrire un servizio innovativo e di assoluto valore, consegnando ai ragazzi uno strumento che permetterà loro di calarsi nel mondo del giornalismo contemporaneo, imparando a muoversi in una redazione online e a confrontarsi con le difficoltà e le sfide di questa nuova modalità di lavoro. Cambiano i mezzi, ma il buon giornalismo resta: è, come sempre, la grande lezione di Piero, che costituisce il cuore pulsante di questa nuova sfida».



L’invito, dunque, è di partecipare numerosi a supportare la campagna di crowdfunding per costruire uno strumento utile per gli studenti di tutto il Piemonte: il progetto didattico ‘Dardanello a scuola’ è in continua espansione, con l’adesione di nuove scuole, anno dopo anno, su un territorio sempre più vasto.

Inoltre, per l’anno scolastico che si sta concludendo, può fregiarsi del prestigioso patrocinio della Rai. Come riconosciuto, infatti, dall’emittente di viale Mazzini, ed in particolare dalla sua sede di Torino, il progetto ‘made in associazione Dardanello’ ha una forte utilità sociale: capire il mondo dei media è fondamentale per i giovani cittadini, anche per chi non dovesse poi intraprendere la strada del giornalista. In un mondo che deve sempre più spesso confrontarsi con l’insidia delle fake news, sapersi informare e avere un approccio corretto ai media è sempre più importante.



Grande soddisfazione nelle parole dell’associazione con sede a Villanova Mondovì: «Anche in un anno scolastico davvero complicato - commenta Paolo Cornero, vicepresidente del sodalizio e direttore del progetto didattico nelle scuole - presentiamo con orgoglio il prodotto finale del percorso nelle aule. ‘Giornalisti Domani’ è un magazine di 48 pagine, ricco di notizie e riflessioni. Nonostante la DAD e i numerosi incontri virtuali, il prodotto è accattivante: grazie, in primis, al corpo docenti che, con grande professionalità, ci ha accompagnato e supportato. L’augurio è quello di tornare a frequentare le aule e stimolare, in presenza, la grande versatilità dei ragazzi». Un importante cammino, reso possibile dalla sensibilità e dall’attenzione di tanti partner: «Ringraziamo, tra gli altri, la Fondazione CRC, la Fondazione CRT, il Consiglio regionale del Piemonte e i Comuni dove si è svolta l’iniziativa - conclude il presidente dell’associazione, Sandro Dardanello - che hanno concesso il patrocinio oneroso, consentendoci di proporre il progetto in forma gratuita alle scuole».