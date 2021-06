Eccellenza (B): il programma della nona giornata, Asti a caccia della promozione in Serie D

Giornata numero 9 sui campi del girone B di Eccellenza.

Manca poco all'Asti per conquistare la promozione in Serie D: la capolista è impegnata sul campo dell'Olmo mentre il Corneliano Roero (secondo a -5) fa visita al Chisola. Interessanti sfide tra Canelli e Pro Dronero e tra Castellazzo e Albese.

Fischio d'inizio alle ore 15

LE PARTITE

Canelli-Pro Dronero

Castellazzo-Albese

CBS-Acqui

Chisola-Corneliano Roero

Olmo-Asti

Turno di riposo: G Centallo

CLASSIFICA

Asti 21, Corneliano Roero* 16, Chisola 14, Canelli 11, Olmo 10, Pro Dronero, Albese 9, G.Centallo* 8, Castellazzo 7, CBS* 5, Acqui 1

*una partita in più