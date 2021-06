Rally Alba “Plus”: Hyundai Motorsport raddoppia con Oliver Solberg

E’ un “raddoppio” di alto profilo, quello che Hyundai Motorsport mette sul tavolo di gioco del 15° Rally di Alba, un raddoppio che porterà al via della gara un altro “nome” altisonante tra quelli che corrono con i suoi colori nel Campionato del Mondo Rally 2021

Dunque, il 12 e 13 giugno, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021 (CIWRC), valido anche per la Coppa Rally di Zona, evento che CINZANO RALLY TEAM oltre alla presenza di una Hyundai i20 Coupe WRC, con Ott Tänak e Martin Järveoja, l’equipaggio Campione del Mondo Rally 2019, nell’evento #RAplus verrà schierato, sempre con una i20 Coupe WRC, anche il giovane (20 anni) Oliver Solberg, in coppia con Aaron Johnston.

Il figlio dell’indimenticato Petter, iridato nel 2003, e di Pernilla Walfridsson anche lei pilota negli anni novanta, quest’anno ha già corso in Italia in occasione del recente Rallye Sanremo con la Hyundai i20 R5 e con la presenza ad Alba si riconferma l’importante piano di lavoro di Hyundai Motorsport con i suoi piloti per metterli sempre più in condizione di competere al massimo nei loro appuntamenti iridati. Solberg sarà al debutto in una gara su asfalto con la Hyundai i20 Coupe WRC.

Oliver Solberg: “Il Rally di Alba sarà sicuramente molto emozionante per me, è un evento fantastico che è diventato molto famoso nel corso degli anni, vi hanno partecipato grandi nomi e sono orgoglioso di farne parte anche io.

Per me è una grande opportunità per fare esperienza con la Hyundai i20 Coupe WRC su asfalto. Questa sarà la mia prima volta a bordo di una World Rally Car, in gara, su questa superficie, quindi sarà molto emozionante e divertente!

Ho guardato alcune “onboard” degli anni precedenti: le strade sembrano fantastiche.

Il Rally di Alba non è un round del WRC, è un rally nazionale, quindi senza pressione per me ed è per questo che sarà bello cimentarsi in questa gara e acquisire sempre più esperienza. Voglio ringraziare Andrea Adamo e tutto il team Hyundai Motorsport per avermi dato questa grande opportunità, sarà una dura battaglia con Ott (Tanäk), cercherò di imparare il più possibile!”.

Il sito web di riferimento dell’evento, all’indirizzo www.rallyalba.it/ è sempre stato un contenitore importante di informazioni utili a molti fruitori, dagli equipaggi, alle squadre, agli addetti ai lavori ed agli appassionati. E’ costantemente aggiornato, per arrivare “pronti” ad una nuova ed esaltante edizione della gara.