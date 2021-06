Serie D: termina in pareggio tra Saluzzo e Varese (rileggi il LIVE)

FINALE: riemerge un vecchio vizio del Varese che sbaglia in più occasioni il 2-0 e poi viene punito. Comunque i biancorossi erano già salvi e, dopo questo 1-1, anche il Saluzzo virtualmente lo è.



51' - Punizione Saluzzo offensiva e poi sarà finita. Sperando che non finisca come all'andata

50' - Bordata di Balla su punizione. Deviata: angolo

49' - Nicastri mette in mezzo, Sow si alza con la sua gigantesca mole, colpisce di testa ma abbatte l'avversario diretto in area

45' - Si attende il recupero: saranno 7 minuti! Intanto la Castellanzese vince 2-0 con Chessa e Colombo

44' - Fuori Parpinel, dentro Aiolfi. Intanto vince anche l'Olginatese in Eccellenza

43' - Fallo di Sow (inutile). Punizione con tutto il Saluzzo nell'area biancorossa

41' - Ora Parpinel prende il giallo (e rischia perfino il rosso) per un fallo quasi da ultimo uomo. L'inerzia è girata

38' - Quitadamo, toccato duro e fuori prima dell'angolo che ha prodotto il pareggio, esce: entra Sow

37' GOL SALUZZO: Tosi in piena area di testa, indisturbato, schiaccia il pallone dell'1-1 su angolo da destra. Chi sbaglia, paga

35' - Minaj esce tra gli applausi del pubblico biancorosso: entra Mamah

33' TRAVERSA VARESE: grandissima giocata di Balla, migliore in campo che s'accentra da sinistra e sferra un gran tiro che si stampa sulla traversa. Il numero migliore della partita sin qui

30' OCCASIONE VARESE: Beak su legnata di Nicastri non trattenuta dal portiere arriva a colpire a botta sicura, un passo dentro l'area, ma si mangia il raddoppio tirando addosso all'unico avversario nei paraggi. Non ci stupiamo affatto

28' - Intanto Sanremese avanti sul Fossano

24' ESPULSIONE SALUZZO: capitan Carli abbatte Balla in volo verso la porta. Ultimo uomo: rosso diretto

21' - Ammonito Mapelli

20' - Angolo Varese, poi Minaj si avvita di testa in area su cross da sinistra

19' - Nicastri per Dellavedova nel Varese

18' - Legnano avanti sulla Caratese

17' - Sempre Saluzzo che ora vuole il pari, biancorossi in contropiede

14' OCCASIONE SALUZZO: Gaboardi davanti alla porta del Varese non tocca in rete il pallone del pari

12' - Casale e Chieri avanti (sotto gli aggiornamenti di risultato)

10' - Il Saluzzo ci prova con il cuore, il Varese non smette di provarci

6' - Punizione Saluzzo

3' OCCASIONE SALUZZO: Soumahoro di testa davanti a Lassi su angolo non centra il bersaglio

1' OCCASIONE VARESE: Minaj da destra, percussione e cross perfetto ma Dellavedova di testa non riesce a sfruttate l'occasione d'oro davanti alla porta

1' - Si riparte

FINE PRIMO TEMPO: vantaggio meritato biancorosso. Il Saluzzo non sta giocando con la rabbia di chi deve salvarsi, il Varese va in scioltezza nonostante le numerose assenze e dopo un paio di occasioni fallite si prende l'1-0 con il solito Capelli davanti alla porta quasi sul finale del tempo. Per ora è giusto così.



44' GOL VARESE: bella azione biancorossa in velocità, cross da sinistra perfetto di Quitadamo - tra i migliori - e davanti alla porta Capelli, tagliando da dietro, piomba come un falco sul pallone e insacca l'1-0. E' l'ottava rete stagionale per lui

42' - Siamo quasi a fine tempo con poco da segnalare: più Varese che Saluzzo. E' mancata la stoccata vincente

36' - Su angolo di Capelli, Mapelli non impatta il pallone proprio davanti alla porta dei padroni di casa

32' - Al Varese davanti finora è mancata una punta capace di metterla dentro. Saluzzo mai pericoloso, almeno per il momento

31' - Capelli, innescato da Quitadamo, serve Minaj di prima sul vertice sinistro dell'area piemontese: il numero 80 biancorosso spara un gran bolide fuori non di poco

24' OCCASIONE VARESE: Beak in area da ottima posizione in area, su micidiale incursione di Capelli da sinistra, spara proprio sul guantone del portiere De Marino in tuffo. Più difficile centrare il numero uno di casa che la porta: eppure...

17' OCCASIONE VARESE: Minaj, indiavolato, mette in mezzo da destra e Aprile davanti alla porta non aggancia il pallone dell'1-0

13' - Bella azione (pericolosa) del Saluzzo con Souhamoro, il cui tiro viene poi rimpallato e poi parato da Lassi (ricordiamo che Siaulys è squalificato). Rispondono bene i biancorossi con Capelli che al momento di concludere a rete su azione di Minaj è in fuorigioco

10' - Beak davanti alla porta, defilato a destra: rasoterra scentrato

4' - Ancora nessuna emozione. Equilibrio

1' - Partiti