Cuneo, MenteInPace: due appuntamenti su psichiatria e le associazioni di utenti e famigliari

Egregio Direttore,

Si dice che tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare e spesso è vero. Ma per chi si impegna per cambiare le cose, in qualsiasi ambito, ritrovarsi a discutere, confrontarsi e proporre miglioramenti molte volte non solo è utile ma, anzi, è indispensabile.

Il mio modo di concepire il volontariato è più propenso al fare, anche piccole cose, come aiutare un bambino nei compiti o una persona nel fare la spesa se, per problemi fisici od organizzativi, non riesce a farla da sola. Ma il volontariato può e deve riflettere sul proprio ruolo e sui rapporti che ha con le istituzioni a cui si riferisce ed a cui dà un contributo

Così è nel settore della salute mentale. La nostra associazione, come si legge nell’articolo 2 del suo Statuto, “si prefigge lo scopo di costruire una rete sociale di collaborazione intorno al disagio psichico, attraverso iniziative che coinvolgano operatori dei servizi di salute mentale, utenti dei medesimi e loro famigliari, associazioni di volontariato, cooperative sociali, singole persone interessate, enti, istituzioni.” Ciò al fine di superare il pregiudizio nei confronti della malattia mentale che genera emarginazione, grazie ad una corretta informazione.

Ma l’informazione può essere anche uno strumento per conoscere il mondo dell’associazionismo per la salute mentale. Dalla conoscenza si può passare alla condivisione di un impegno comune che si può attuare solamente creando una rete fra diverse realtà che condividono lo stesso obiettivo.

Per questo penso che due appuntamenti, programmati per i prossimi giorni, saranno importanti per sentire altre esperienze e conoscere lo stato dell’arte per ciò che riguarda la psichiatria e le associazioni di utenti e famigliari.

Saranno ancora organizzati in modalità digitale, come si usa in questi tempi, il che, se da una parte è un limite dall’altra è un vantaggio perché evita lunghi spostamenti.

Il primo appuntamento è la videoconferenza (clicca qui per saperne di più)del Movimento “Le Parole Ritrovate” (previsto per sabato 12 giugno dalle ore 9,00 alle 12,30), con cui la nostra associazione ha collaborato in parecchie occasioni e di cui condivide l’impostazione del “fareassieme”. Non solo sarà utile per chi non conosce la realtà de Le Parole Ritrovate ma anche per chi, pur conoscendola, vuole aggiornarsi su quanto sta proponendo. Infatti nel programma è prevista una videoclip in cui si tratterà della prima accoglienza in caso di esordio della malattia, del coinvolgimento dei familiari, dell’apertura dei servizi h.24 7/7, della lotta allo stigma, dell’importanza di una casa e di un lavoro, ecc..

Oltre a ciò saranno proposte alcune buone pratiche, già attive in altre realtà, quali: i tavoli di concertazione, i percorsi di cura condivisi, il supporto fra pari ed il ruolo degli UFE (Utenti e Familiari Esperti), lo spazio per i bimbi nei Servizi di salute mentale e per le Dipendenze oltre all’aggiornamento sull’iter legislativo del Disegno di Legge per la salute mentale ed il riconoscimento del fareassieme.

L’altro appuntamento è la 2^ Conferenza nazionale (clicca qui per saperne di più), promossa dal Ministero della Salute (prevista per il 25 e 26 giugno), dal titolo: PER UNA SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ. Anche questo evento sarà da remoto. L’importanza di questa iniziativa, che la distingue da tante altre dove intervengono in pochi e sempre i soliti, è che le varie associazioni hanno la possibilità di intervenire sia direttamente sia con un testo. Le Parole Ritrovate saranno presenti ed in questi giorni si sta discutendo su come e quanti interventi fare.

Le criticità individuate dal Ministero, grazie ad un percorso di confronto che dura da un anno, sono le seguenti otto:

La qualificazione e l’organizzazione dei servizi per una salute mentale di comunità. La salute mentale dei minori, degli adolescenti e dei giovani adulti: servizi, famiglia e scuola. Azioni preventive e presa in carico nelle popolazioni migranti e nei contesti custodiali. Il lavoro di équipe in salute mentale: professioni e formazione. Sistema informativo e valutazione delle attività nei servizi di salute mentale. I percorsi di presa in carico: buone e cattive pratiche. Lavoro, abitazione, sostegno alla vita indipendente: attori e strumenti per l’inclusione sociale. Il ruolo delle associazioni di utenti, familiari e del volontariato nei servizi di salute mentale.

Su questi temi le varie associazioni potranno inviare un contributo che “potrà essere ospitato nel corso dei lavori delle sessioni, come oggetto di breve relazione, o entrare a far parte dei materiali di sintesi della Conferenza” come si legge dal testo inviato dal Ministero.

Vale la pena partecipare, anche solo per ascoltare.

O no?

Gianfranco Conforti