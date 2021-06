A Dronero Mohamed e Ludovico vincono il premio “Città inVita”

Sabato mattina, presso la sala polivalente del teatro Iris di Dronero, è avvenuta la premiazione del progetto “Dronero, una città inVita”, promosso dal comune, con particolare attenzione da parte dell’assessore alle pari opportunità Sonia Chiardola, e finanziato dalla Fondazione CRT.

A vincere il primo premio “Campo da bascket” di Mohamed Ali El Baladi e Ludovico Olivero. Un progetto di rifacimento del campo di pallacanestro a Pra Bunet, lungo la Strada Provinciale 24 di Dronero. Uno staccato, l’altro invece traballante, i ragazzi hanno proposto di mettere nuovi canestri. Ridipingere inoltre le strisce del campo, chiudere crepe e buchi presenti in tutto il campo, rifare le reti di protezione come anche ripulire l’area dai rifiuti. Una stoffa, poi, con la scritta “Ciao Kobe” dove ogni ragazzo può segnare il proprio nome, in ricordo del giocatore Kobe Bryan. Il progetto pensato da questi due giovani vedrà la sua realizzazione da parte del comune.

Secondo posto per l’idea intitolata “Terrazza belvedere”. Tagola Zie Youssouf, Acchiardi Giorgio, Bance Soulemanne, Ribero Andrea, Assir Anas, Bamba Dramane e Bance Hamid Nadjid hanno guardato ad uno dei punti caratteristici di Dronero: la terrazza panoramica situata in via Senatore Luigi Lombardi. Così l’idea di cestini per la raccolta differenziata ed una significativa panchina nella vicina piazza Vittime dei Lager in ricordo di Pietro Allemandi, Cristoforo Coalova, Giuseppe Lugliengo e Magno Marchiò, deportati politici durante la guerra. Aiuole infine, bellissime e colorate, a ravvivare. I ragazzi hanno vinto un buono per l’accesso gratuito al campo di calcio a 5 di Pra Bunet.

Arte, creatività e tecnologia. L’iniziativa, rivolta ai ragazzi della scuola secondaria e dell’AFP di Dronero, ha permesso loro di divenire parte attiva sul territorio. Non un’attività scolastica ma una libera partecipazione, alla quale sono state davvero molte le adesioni. Iniziato nel 2019, per cui antecedente alla pandemia, il progetto è stato rimodulato in modalità on line. Zone diverse della città, ma anche la stessa a volte, con i cambiamenti e le realizzazioni che ragazzi vorrebbero vedere. Spazio così ad idee e progetti.

I ragazzi si sono mostrati sensibili non soltanto alla bellezza estetica dei vari ambienti della città, ma molto attenti anche ad individuare concreti bisogni. La tematica dell’inclusione e quella del rispetto dell’ambiente, infatti, sono state per questi giovani i veri obiettivi. Preziose, per la realizzazione dell’iniziativa, le professionalità di Sara Castello e Maurizio Ramonda, educatori della cooperativa sociale “Insieme a Voi ONLUS”, e degli artisti Renzo Francabandera e Michele Cremaschi.

Tempera su foglio, emozioni racchiuse. Prima della premiazione, il pubblico ha avuto anche modo di assistere ad un momento artistico in cui Renzo Francabandera, utilizzando come pennello le proprie mani, ha realizzato due opere d’arte. Ad accompagnarlo Michele Cremaschi, che ha letto un tratto del romanzo “Le città invisibili” di Italo Calvino.

Un progetto per l’intera comunità. L’assessore Sonia Chiardola: “Mi trovo a riflettere su come tante volte portiamo avanti il necessario e l’indispensabile ma non il possibile. Quello che dico è davvero un grazie di cuore ai ragazzi, perché hanno portato tantissime idee e sono stati attenti ai dettagli. Che bello poter prendere in prestito i loro occhi e mi sento proprio di dire che mi farò portavoce con molti miei colleghi in giunta ma anche con gli uffici del comune che poi seguono effettivamente le cose. È necessario uno sguardo approfondito a questo sito, verso questo bel regalo che ci hanno fatto i ragazzi attraverso le loro proposte”.

Presenti alla premiazione anche il vice sindaco Alessandro Agnese e la professoressa Vilma Margherita Bertola, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Dronero.