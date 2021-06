A Frabosa Sottana più di 180 partecipanti per "Spazzamondo"

Anche il comune di Frabosa Sottana si è colorato di arancione sabato mattina 5 giugno per l’iniziativa “SpazzaMondo - Cittadini attivi per l'ambiente" promosso dalla Fondazione CRC, in collaborazione in collaborazione con la Protezione Civile Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e Cooperativa Erica.

Sul territorio di Frabosa Sottana sono stati davvero tantissimi i cittadini che hanno preso parte con entusiasmo all'iniziativa insieme ad amministrazione, associazioni e tanti bambini. Obiettivo? Azzerare la presenza di piccoli rifiuti sul territorio comunale e sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

“La straordinaria partecipazione di cittadini – ben 183, di cui 47 bambini – ci ha positivamente sorpresi e ha confermato la sensibilità delle persone per l’ambiente e il territorio” - afferma la vicesindaca Elisabetta Baracco che ha seguito il progetto come referente per il comune - “È stato possibile organizzare al meglio la logistica e l’elevato numero di partecipanti per un comune di circa 1.600 abitanti, con un territorio molto esteso e tante frazioni, grazie al prezioso operato delle associazioni locali coinvolte (Forum Giovanile, Pro Loco e InsiemeperPratoNevoso), delle società che gestiscono gli impianti di risalita di Artesina e Prato Nevoso, dell’Ufficio Turistico Infopoint Mondolè, nonché delle insegnanti della scuola, degli amministratori e dei dipendenti comunali.”

Il comune di Frabosa Sottana si era precedentemente preparato a "Spazzamondo" con due domeniche ecologiche organizzate a maggio dal Forum Giovanile comunale nelle frazioni di bassa valle (Alma, Gosi e Pianvignale). Questa iniziativa ha permesso di dedicare la mattina del 5 giugno alla raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati nel capoluogo, a Riosecco e San Giacomo, nonché a Miroglio, Artesina e Prato Nevoso.

Nella giornata di oggi il consorzio Acem comunicherà i chilogrammi effettivamente conferiti con la raccolta di sabato nel comune, ma il numero di sacchi raccolti è significativo: 50 di rifiuti indifferenziati, 20 di plastica e metallo, 3 di carta e 3 di vetro.

Prima che le bambine e i bambini partecipanti iniziassero la “SpazzaMondo”, il consigliere comunale Giacomo Griseri ha tenuto loro un piccolo laboratorio ludico sulla differenziata.

"Come amministrazione comunale, pensiamo che il messaggio di sensibilizzazione più importante, anche per il futuro, lo abbiano trasmesso i tantissimi bambini che hanno partecipato con entusiasmo, insieme alle loro maestre (Giuseppina, Nadia e Nives) e ai genitori, alla raccolta dei rifiuti abbandonati" - dicono al comune - "Un messaggio di attenzione e cura per il territorio che speriamo possa insegnare qualcosa a chi ancora getta con noncuranza per strada bottiglie di plastica, lattine e mozziconi di sigaretta oppure abbandona gli ingombranti accanto ai cassonetti, invece di consegnarli alle isole ecologiche o avvalersi del servizio mensile porta a porta fornito dall’Acem e prenotabile al numero del Municipio (0174.244.481)".