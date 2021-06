A Nucetto raccolti oltre 230 chili di rifiuti in occasione di "Spazzamondo"

Numeri da record per il comune di Nucetto che ha partecipato all'iniziativa "Spazzamondo - cittadini attivi per l'ambiente", organizzata da Fondazione CRC in collaborazione con la Protezione Civile Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte e Cooperativa Erica.

Sono stati circa 80 i nucettesi che hanno partecipato all'evento, adulti e bambini, che hanno raccolto circa 233 chili di rifiuti tra plastica, carta, vetro e indifferenziata. Le operazioni si sono svolte sulla statale sulla 28 e per le vie del paese.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale è stata tanta nel vedere il numero di partecipanti all’iniziativa.

“Giornate come queste servono soprattutto se fanno da volano e accrescono il senso civico e il rispetto del bene comune." - afferma il sindaco Enzo Dho, sottolineando l’importanza della manifestazione ed esortando i presenti a continuare ed essere promotori di buone pratiche che rispettino l’ambiente, la natura e il prossimo - "Grazie a tutti voi presenti per l’impegno e il tempo che avete dedicato alla nostra comunità. Grazie alla protezione civile per l’ottima organizzazione dell’evento e arrivederci alla prossima edizione, se possibile, ancor più numerosi.”

In occasione di questa iniziativa, l’amministrazione ha omaggiato i possessori di cani e gatti presenti all’evento di un kit per la raccolta degli escrementi, con la speranza che tutti ne possano fare buon uso per il rispetto di tutti e dell’ambiente.