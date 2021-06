Amazon vara il "Piano Italia": tra i nuovi centri anche quello di Cuneo?

Nuove opportunità professionali: Amazon mette sul piatto 350 milioni di investimento e 3000 posti di lavoro a tempo indeterminato, coinvolgendo - oltre a Lombardia ed Emilia Romagna - anche il Piemonte nella creazione di tre nuovi centri (il "nostro" sarà a Novara), ma gli inserimenti riguarderanno pure gli stabilimenti già attivi tra Torrazza, Vercelli, Alessandria e il più "giovane" Grugliasco.

Complessivamente quest'anno Amazon aprirà due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano (provincia di Bergamo), un centro di smistamento a Spilamberto (MO), oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche.

Tra di essi, potrebbe comparire anche il centro - tanto chiacchierato nel capoluogo cuneese - realizzato dalla Scannel Properties nella frazione Ronchi: a fine aprile, infatti, è stata ufficializzata la vendita all'asta - per 3.9 milioni di euro - da parte del MIAC di un'are di 93mila metri quadrati.

- Il Piano Italia porta 450 assunzioni in Piemonte

È questo il "Piano Italia", che entro la fine dell'anno punta a portare la forza lavoro complessiva dell'azienda a oltre 12.500 dipendenti, dai 9.500 di fine 2020, in più di 50 sedi in tutta Italia. Per il Piemonte, la cifra salirà dai 1950 di gennaio 2021 ai 2400 previsti per dicembre: in pratica, 450 nuovi posti di lavoro.

“La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo”, dichiara Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es. “Investire nella digitalizzazione del Paese significa sostenere opportunità di crescita attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti, e opportunità di sviluppo per le Piccole e medie imprese italiane che utilizzano i nostri servizi per vendere i loro prodotti in Italia e all’estero”.

Chi cerca Amazon?