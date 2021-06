Da oggi, lunedì 7 giugno, il coprifuoco si sposta a mezzanotte

Da oggi, 7 giugno, il coprifuoco passa dalle ore 23 a mezzanotte. Nelle regioni in zona gialla come il Piemonte, si potrà quindi restare fuori casa un'ora in più rispetto a prima.

Al ristorante tuttavia i tavoli restano da quattro, e non da sei, sia all'interno che all'esterno dei locali.

Il tutto in attesa che anche la nostra regione passi da gialla a bianca: se l'indice RT e l'incidenza dal 14 giugno.

Il coprifuoco in tutta Italia scadrà comunque dal 21 giugno.

Per quanto riguarda gli spostamenti per le visite ad amici e parenti rimane il limite di quattro persone, oltre ai figli minori.