Lagnasco: Inaugurati i nuovi locali della Biblioteca nella "Casa della Cultura"

Nella serata di venerdì 4 giugno, con un breve e ridotto momento ufficiale dettato dal periodo pandemico, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi locali che ospitano la Biblioteca Comunale "Benedetto I Tapparelli" al primo piano della "Casa della cultura".

Così è stato ribattezzato dall'amministrazione comunale il fabbricato di piazza Umberto I adiacente la scuola che già ospita la sede distaccata lagnaschese della scuola di musica "Fergusio" e la sede della Protezione Civile, da poco recuperato e che a breve sarà interessato da un secondo lotto di lavori che comprenderanno il rifacimento dei serramenti, la tinteggiatura esterna e la posa del montascale per l'accesso al primo piano per i non deambulanti.

L'inaugurazione, alla presenza della Giunta Comunale, dei consiglieri che si occupano di istruzione e del Sindaco del CCR, è stata organizzata dalle quattro volontarie (Lorella, Luisella, Rosella e Chiara) che gestiscono la biblioteca e che si sono occupate anche dell'impegnativo trasloco degli oltre 5.000 libri dai locali precedentemente impegnati nel Palazzo Comunale, che sono stati liberati per far posto alla necessaria riorganizzazione degli uffici.

"Un ringraziamento particolare alla Protezione Civile, a Riccardo e Franco, ed alla Lagnasco Group per il fondamentale supporto prestato in occasione del trasloco" precisa la referente del gruppo, Lorella Testa.

I nuovi locali, al primo piano e prospicienti la piazza, sono composti da una piccola reception e da due sale che ospitano i libri, di cui una interamente dedicata alle letture per i più piccoli. Una porta collega direttamente la nuova biblioteca ai locali della scuola, per favorirne così l'uso agli alunni della primaria. L'adiacente sala incontri potrà invece essere utilizzata per i numerosi e variegati incontri (88 quelli organizzati negli ultimi anni, dalle letture animate per i bambini agli incontri con esperti su varie tematiche, fino alle serate dedicate ad aspetti più ludici per grandi e bambini) non appena la situazione sanitaria lo permetterà.