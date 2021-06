Mondovì, Franca Taramasso nuovo coordinatore della Protezione Civile Alpini

Il Presidente della Sezione di Mondovì dell’Associazione Nazionale Alpini, Armando Camperi, ha nominato la volontaria Franca Taramasso Coordinatrice dei 31 volontari del Nucleo di Protezione Civile della Sezione.

Franca persona capace, da anni impegnata nel volontariato è affiancata da Roberto Turco nel ruolo di Segretario e da Paolo Garelli responsabile per le telecomunicazioni radio, nonché dal gruppo dei Volontari attivi e dinamici.

La nomina di un Coordinatore donna, è una novità per la Sezione A.N.A. Mondovì, in particolare per il Nucleo di Protezione Civile, in quanto è la prima nomina di una figura femminile alla direzione delle operazioni di Volontari prettamente in presenza maschile ed è anche l’unica, e la prima, nomina di una coordinatrice tra i nuclei sezionali di Protezione Civile Alpini A.N.A. del primo raggruppamento (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta).

La Protezione Civile della sezione Alpini di Mondovì si è più volte contraddistinta per la professionalità dei volontari i quali periodicamente partecipano a corsi di formazione, nei quali vengono rilasciati appositi attestati per l’uso delle attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, motopompe, uso di cestelli, piattaforme e altro.

Tutti i volontari, soggetti a visite mediche periodiche, sono coperti da assicurazione durante gli interventi.

Nella riunione con i volontari il Presidente Camperi aveva ricordato che nei primi anni ‘90 era stato anch’egli un volontario e successivamente coordinatore del gruppo di P.C.

Da allora tantissimi interventi sono stati effettuati, dai volontari alpini che nel tempo si sono succeduti, negli interventi causati da alluvioni, terremoti o nelle varie emergenze, nella prevenzione con interventi di pulizia e messa in sicurezza di alvei di fiumi e torrenti, nella ricerca di persone scomparse, nell’affiancamento con altre associazioni di volontariato in numerose iniziative.

In ultimo nell’emergenza Covid sono stati impegnati nella distribuzione di materiale di protezione a ben 18 residenze per anziani presenti sul territorio oltre agli ultimi impegni all’ospedale di Bergamo e al centro vaccinale di Mondovì dove unitamente ad altri volontari dei gruppi locali di protezione Civile e della Croce Rossa hanno risposto “presente”.

A Franca il compito di utilizzare al meglio il patrimonio umano e materiale di questa bellissima realtà presente nel nostro territorio che si chiama Protezione Civile A.N.A. Mondovì.

A tutti i Volontari i più fervidi auguri di buon lavoro e…viva gli Alpini!